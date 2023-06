České eso pro Paříž. Miculyčová (17) bude hvězdou: Má talent na adrenalin

Vypadá jako hubená, nakrátko ostříhaná holka. Když ale Iveta Miculyčová sedne na kolo, je zní najednou démon.

„Je obrovsky šikovná, mám pocit, že je ke kolu přirostlá,“ chválí ji Martin Doktor. „Určitě patří mezi naše hvězdy. Ale víte, jak to je. Hvězda se neurčuje, ta se určí sama. Ona tak funguje. Na svůj věk je neuvěřitelně vyzrálá v tom, jak zvládá tlak. I v jiných sportech musíte v jeden okamžik ukázat, co umíte. U nich je to vygradované tím, že dělají triky, které dopředu neukazují. Tohle zvládla úplně neuvěřitelně.“

Ještě před rokem Ivetu Miculyčovou znali jen insideři jejího nového olympijského sportu. Pak ale v srpnu senzačně vyhrála mistrovství Evropy v Mnichově. A to přesto, že ji v kvalifikaci potkal tvrdý pád. Následoval bronz na MS v Abú Zabí a v polském městečku Krzeszowice během Evropských her teď obhajoba kontinentálního titulu. Navíc v suverénním stylu, Miculyčová jako teprve druhá žena předvedla v závodě trik backflip barspin – salto vzad, při němž o 360 stupňů protočila řídítka.

„Má talent na adrenalin, nemá strach zkoušet,“ řekl o ní reprezentační trenér Erik Figar.

Ze sedmnáctileté dívky je najednou osobnost svého sportu. Patří k nejvýraznějším jménům disciplíny freestyle BMX, spolu s legendární Američankou Hannou Robertsovou, olympijskou vítězkou z Tokia - Britkou Charlotte Worthingtonovou - nebo Švýcarkou Nikitou Ducarrozovou. Ta byla v Tokiu bronzová a ve čtvrtek v Krzeszowicích skončila bez medaile.

„Lidi mě více poznávají, mám v BMX více přátel. Už jsem se mezi ně tak zařadila, už mě neberou jako jednu z mála, ale prostě, že mezi ně patřím, a cítím se i jistější v jízdách,“ komentuje svůj vývoj Miculyčová. „Teď jsem byla nervózní, ale ne tak jako tenkrát v Mnichově, protože to byl takový můj první závod. Teď to bylo pro mě lehčí, protože jsem tady měla část rodiny, která mi fandila.“

Znovu je to příběh talentovaného jedince, který se vyloupnul tak trochu mimo systém. Podobně jako Martina Sáblíková nebo Eva Adamczyková ani Miculyčová nemůže v Česku počítat se sportovištěm, jaká jsou běžná ve světě. Aspoň už ale využívá podpory vrcholového centra Olymp.

„Pro BMX nejsou srovnatelné podmínky s cizinou, nicméně máme skvělý skate park v Pardubicích a i v Kostelci nad Orlicí je skvělý park,“ říká Miculyčová.

BMX je sice v Česku zatím malým sportem. Zároveň ale jde o disciplínu, která přesně zapadá do dlouhodobého projektu Mezinárodního olympijského výboru. Ten se postupně snaží Hry přetvářet tak, aby byly co nejzajímavější pro mladou generaci. Staroslavné disciplíny z éry Pierra de Coubertina to mají stále těžší. To adrenalinové show jako skateboarding, surfing, breaking či právě BMX jsou teď v kurzu.

„Ten sport určitě budoucnost má. Pro diváka, který se přijde podívat z ulice, musí být extrémně atraktivní. Některé ty triky berou dech. Je to zajímavé, trošku taková show, ale v rámci ní se předvádí velké sportovní výkony,“ říká Doktor.

Miculyčová navíc ve špičce není z Česka sama. Na Evropských hrách závodili ve finále i sedmí Kateřina Jalůvková a Tomáš Beran, který navázal na loňskou čtvrtou příčku z Mnichova.

„Není to izolované jenom o ní, jsou tu i další. Věřím, že se podmínky zajistí nejen pro Ivetu, ale i pro ten sport,“ řekl Doktor. „V mnoha disciplínách, kde u nás sportovci předvádí výsledky, doma sportoviště nemají. Je to složité, jsou to nákladné věci. Je to nová disciplína, ale je to olympijská disciplína se vším všudy.“