Ženáči Perušič a Schweiner na domácím turnaji: Jak to mají s fanynkami?

Písek ostravského turnaje moc dobře znají, vždyť tu pravidelně hrávají mezi nejlepšími. Pro elitní české plážové volejbalisty Ondřeje Perušiče (28) a Davida Schweinera (29) je letošní ročník přece jen jiný.

Trávíte spolu osm měsíců v roce. Jak se vyhýbáte ponorce?

David Schweiner: „Máme velké štěstí na to, jací jsme. Umíme spolu trávit čas, a když dojde k malému konfliktu, dokážeme ho vyřešit. A to nemám na mysli pěstní souboj.“

Říká se, že chlapi se spolu opijí a je všechno v pohodě.

Ondřej Perušič: „To by nám náš kondiční trenér asi nepoděkoval (směje se). Hodně záleží na tom, jestli máte problémy herní, nebo osobní. Ty druhé nemáme, a když se pohádáme na tréninku, máme tam trenéra, aby tuhle situaci vyřešil. A je to dobře, já bych v pěstním souboji táhl za kratší konec.“

Ve čtvrtek jste slavili Davidovy narozeniny. Jste v turnaji, tak jak se slaví bez alkoholu?

DS: „My takhle slavíme rádi, ne vždycky se to povede dvěma výhrami na jednom z nejlepších světových turnajů. Alkohol koupíte všude, ale tohle ne, za mě to byla nejlepší oslava, co jsem si mohl přát.“

Volejbal v Česku není tak výnosný jako třeba hokej nebo fotbal. Dá se s ním uživit rodina?

DS: „Mám manželku, pejska a malou hypotéku, takže to zatím jde.“

OP: „Na naší úrovni top světové desítky to jde, ale rozhodně to není tak, že bychom ve třiatřiceti ukončili kariéru a dožili v obrovské vile někde za městem.“

Letos jste na ostravský turnaj poprvé přijeli jako ženáči. Změnilo se něco?

DS: „Ani ne… Manželky jsou tady s námi, fandí jak o život.“

OP: „Čerstvě ženatí sice jsme, ale ony už jsou s námi dlouho.“

Jak nesou to, že se okolo vás točí fanynky?

OP: „Myslím, že dobře. Ony vědí, že my jsme úplně neškodní (usmívá se).“

Přemýšlíte už, co bude, až seknete s hraním?

DS: „Je to dost otevřené. Ani jeden nebudeme sportovní prostředí opouštět rádi, ideální by bylo propojení se sportem nebo přímo beachvolejbalem.“

OP: „Já tady jenom pro manželku doplním, že rozhodně děti!“

Už na tom pracujete?

OP: „Tyhlety plány jsou zatím dost v plenkách…“

DS: „My to plánujeme po olympiádě v Paříži.“

OP: „Takže pokud budeme mít štěstí, za dva roky bychom tady mohli probírat detaily ohledně našich nově vznikajících týmů.“