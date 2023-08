Vyrostla do krásy: Z dcery slovenského brankáře vám spadne brada!

Ještě ani nebyla na světě, když její otec Ján Lašák (44) dovedl svou zem k historickému titulu coby slovenská jednička na hokejovém MS 2002 v Göteborgu. Lillien, dcera legendárního brankáře, nedávno oslavila sladkých sedmnáct let. Tuhle kočku by měl táta snad skoro zamykat před potenciálními nápadníky! Svou krásu a půvab očividně zdědila po mamince!

Úspěchy slavil na ledě i mimo něj! V roce 2021 přivítal bývalý hokejový gólman Ján Lašák na svět již třetího potomka Matěje, kterého má se svou současnou přítelkyní Romanou. Syna Janka a dceru Lillien má pak ze zaniklého manželství s někdejší házenkářkou Andreou, se kterou se kdysi tajně oženil na obecním úřadě v Budči. Jejich svazek trval od roku 2002 až do roku 2015, kdy se rozešli v dobrém a dále jsou jen přáteli. A z jejich dcery vyrostla pořádná kočka!

Lilien má mnoho předností, včetně milé tvářičky a vyrýsované postavy, díky čemuž se dostala do finále soutěže krásy Fotomodelka Európy 2023. I genetický vliv z otcovy strany se ovšem nezapře, neboť Lilly Lašáková hraje tenis od svých 11 let. Mladá dívka ale musela na operaci kvůli vážnému poranění kolene, které ji vyřadilo na 15 měsíců až do letošního června. Jen na modeling či sport nespoléhá, chce totiž studovat na nějaké prestižní vysoké škole.

Ján Lašák je u našich sousedů oslavován jako hrdina slovenské reprezentace, se kterou získal na světových šampionátech všechny cenné kovy, včetně historické zlaté medaile z MS 2002. Coby hráč se účastnil olympijských her v Turíně, jako trenér brankářů zase pomohl k zázračnému slovenskému bronzu ze ZOH 2022 v Pekingu. Tučným písmem se populární gólman zapsal i do statistik české extraligy, ve které sbíral týmové i individuální trofeje v dresu Pardubic a Liberce.