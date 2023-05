Zpověď exmanželky zesnulého hokejisty Klímy (†58): Láska až za hrob!

S těžkým srdcem přiletěla přes oceán, aby na místě posledního odpočinku uctila svého prvního muže. Paní Irena se před pohřbem hokejisty Petra Klímy (†58) svěřila Blesku.

Smuteční procesí na hřbitově v Kadani dnes bude mít americké hosty. Ze státu Michigan se vydala pod Krušné hory s dalšími příbuznými i Irena Klímová, matka všech tří dětí legendárního útočníka z líhně Litvínova: hokejových dvojčat Kevina a Kellyho (25), působících v české extralize, a o pět let starší dcery Jessiky.

Jako vdova

„Připadám si jako vdova,“ napsala Blesku exmanželka Klímy, kterého 4. května našli v bytě mrtvého. „Zatím mně to moc nedochází, nemůžu tomu uvěřit,“ tesknila minulý týden. „Je to šok a je mi to strašně líto…“ utřela slzu.

Účast na pohřbu bude pro všechny pozůstalé krušná, ale pro paní Irenu obzvlášť. Tolik toho s Petrem prožili! Během jeho angažmá v NHL přivítali na svět potomky, v Detroitu synům asistovali u prvních krůčků na ledě. Při rodinných oslavách i návštěvách rodné země se spolu nasmáli.

Jen po synech se podnikatelce z malého města obklopeného Velkými jezery občas zasteskne. A nyní má mezeru v srdci po náhlém skonu chotě, který se na stará kolena přesunul do Česka a u hokeje zůstal jako funkcionář. Před krachem prvoligové Kadaně v roce 2021 dělal Trhačům generálního manažera. „Petr Klíma je moje životní láska. Nikdy nebudu milovat nikoho, jako jsem milovala Petra Klímu,“ vyznala se paní Irena.

Na parte chybí, ale… Měli hezký vztah!

Na smutečním oznámení se loučí s Petrem Klímou jmenovitě 17 rodinných příslušníků, jenže Irena chybí. Čestné místo patří Martině, přítelkyni bývalého hokejového útočníka. Rozkol však nečekejte. „Skoro 10 let jsme rozvedení, ale měli jsme hezky vztah,“ ujistila matka »Kozlových« dětí.