Do boje o extraligového diváka vstoupil třetí kanál: Ledy se hnuly... A co Záruba?!

Až dnes odstartuje předkolo play off hokejové extraligy, pozornost se z ledu stočí k obrazovkám. Česká televize s O2 TV Sport se budou přetahovat o diváky s vidinou dalšího soupeře na obzoru.

Francouzský vysílatel Canal+, jehož sportovní kanál českým fanouškům zprostředkovává například přenosy z anglické fotbalové ligy, rozvířil televizní extraligový rybníček, vstoupil do boje o televizní práva na nejvyšší hokejovou soutěž do sezony 2027/28. „Požádali jsme Canal+, aby nám dodal licenci, která je podmínkou druhé fáze výběrového řízení,“ sdělila šéfka marketingové agentury BPA Jana Obermajerová. „Uděláme vše, aby naše pátá sezona nebyla poslední,“ věří si Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport. A co vrchní komentátor veřejnoprávní televize Robert Záruba (55)? Nechal by se případně zlákat jako kolega Jaromír Bosák ke konkurenci?