Obyčejní Američané s raketou si věří i na Djokoviče: Jste blázni?!

Že mají Američané sebevědomí až nad mraky, to víme. Ale v tomhle případě zůstává rozum stát. Tenisoví amatéři si troufají klidně i na Novaka Djokoviče (36)!

V průzkumu televizní stanice The Tennis Chanel uvedlo neuvěřitelných 71 procent respondentů, že by uhrálo alespoň game proti profesionálům. U mladých ve věku 18 až 24 let číslo stouplo na 82 %! K nevíře je, že skoro polovina Američanů v kategorii 55+ se také nebojí konfrontace s hvězdami světových kurtů.

Prohra s pánví

„Neskutečná troufalost! Sám si nejsem jistý, jestli bych jako bývalý profík dokázal sebrat game Djokovičovi. A to, i kdyby hrál s pánví,“ ozvala se šokovaná bývalá světová jednička Andy Roddick (40) z USA. „S tímhle přístupem bych byl minimálně sedmnáctinásobným šampionem Wimbledonu,“ zavtipkoval. „Teď vážně, je to něco opravdu šíleného!“ Fanouškům se vysmála také Kanaďanka Eugenie Bouchardová (29): „Ti lidé jsou takový blázni, že to snad ani není možné!“ A co na to Češi?