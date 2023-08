Nedvědovic Ivanky provokují z Floridy: Mámo, jsme kočky!

as

Léto doma v Itálii není úplně k zahození, ale proč si nevyrazit na dovču do rodinného sídla na Floridu? Ivana Nedvědová (49), exmanželka fotbalové hvězdy Pavla Nedvěda (50), si užívá po boku rozpustilé dcerky Ivanky (26).

Slavný taťka je opustil, když se zakoukal do popové divy Dary Rolins (50), a tak si obě Nedvědovic holky vyrazily do baráčku ve floridském Bradentonu tentokrát samy. A objíždějí místní pověstné pláže od Tampy až po Sarasotu.

„Užíváme si léta a povinné opalovačky,“ hlásila Ivanka z romantického Anna Maria Islandu. A poslala selfíčko s mámou, jak se koupou v blankytných vodách Mexického zálivu. „Jste tak nádherné! Jaký máte návod na krásu?“ hemžilo se to komentáři na sociálních sítích, v drtivé většině v italštině. Další program? Nejspíš New York, kde už za necelé dva týdny čeká Ivančina miláčka Kordu grandslamové US Open. Spojit tenis s nákupy je přece taky příjemný relax.