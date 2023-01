Skandál Djokovičova otce s Putinovou vlajkou: Velvyslanec žádá vyhoštění!

Nebylo to úplně chytré. Svět ve čtvrtek obletěla zpráva o tom, že otec Novaka Djokoviče na Australian Open oslavoval Rusko a Vladimíra Putina samotného, což obvykle soudní lidé v situaci, kdy armáda zmíněné země vraždí na Ukrajině nevinné civilisty, nedělají. A na horké australské půdě si tím Srdjan nejspíš zadělal na pořádný malér. Ukrajinský velvyslanec už vyzval k tomu, aby byl otec tenisové hvězdy vyhoštěň ze země. A Srdjan sám nakonec taky bere zpátečku...

Přihlouplé oslavování Ruska, které je mimochodem na Australian Open po předchozích zkušenostech zakázáno, může Srdjana Djokoviče vyjít pěkně draho. Otec slavného tenisty se stal veřejnosti trnem v oku poté, co provolával s fanoušky na Australian Open proruská hesla a pózoval s vlajkou Putinovy země. A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Ozval se například ukrajinský velvyslanec v Austrálii, Vasyl Myrošnyčenko: „Měla by mu být odebrána akreditace,“ sdělil svůj názor agentuře AFP a požadoval vyhoštění 62letého Srba, který je svým kontroverzním chováním a výroky proslulý.

Velvyslanec má ale také za to, že sám Djokovič by se měl k situaci vyjádřit. „Měl by se omluvit za to, co se stalo, a odsoudit ruskou invazi na Ukrajinu,“ myslí si Myrošnyčenko.

Rozhodl se »jít na hanbu«

S odstupem několika hodin se k podivné situaci vyjádřil i sám otec tenisové superstar. Sebereflexe se ale tradičně nekonala... „Jsem tu jen proto, abych podpořil svého syna. Neměl jsem v úmyslu vyvolat takové titulky nebo rozruch. Byl jsem venku s Novakovými fanoušky, jako jsem to dělal po všech synových zápasech, abych s nimi oslavil jeho výhru a vyfotil se s nimi,“ vysvětloval Srdjan.

„Neměl jsem v úmyslu se do toho zaplést. Moje rodina prožila hrůzy války a přejeme si jen mír,“ ujišťoval Novakův otec, který se rozhodl k poměrně překvapivému kroku: „Aby dnešní semifinále mého syna ani pro druhého hráče není nijak narušeno, rozhodl jsem se sledovat ho z domu. Přeji si skvělý zápas a jako vždy budu fandit svému synovi.“

Je nicméně evidentní, že pod pojmem domov má momentálně Srdjan zažitý spíše hotelový pokoj a duel svého potomka bude sledovat právě odtud.

Otázka deportace: Co na to premiér?

Média se okamžitě dotázala premiéra Anthonyho Albanese na to, zda by měl být opravdu Djokovičův otec vykázán ze země. Z jeho vyhýbavé otázky je ale zřejmé, že podobné kroky nejspíš nebude na pořadu dne.



„Chci zdůraznit, že Austrálie stojí na straně ukrajinského lidu. To je postoj naší země, která jednoznačně podporuje vládu mezinárodního práva. Nechceme, aby byla jakkoli podporována ruská invaze na Ukrajinu, která má na ukrajinský lid zničující dopad,“ pravil podle agentury Reuters Albanese, který přímou otázku na deportaci nezodpověděl.

Pokud by se nicméně Austrálie rozhodla poslat Srdjana pryč ze své země, nebylo by to poprvé, kdy byl pohraničníci vykazovali ze země někoho se jménem Djokovič. O prvenství se loni postaral sám tenista, když do země přicestoval bez vakcinace na covid, která byla tou dobou povinná.