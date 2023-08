Vémola se dočká vlastního filmu: Ostré rýpnutí od ženy Kincla!

V České republice snad není slavnějšího jména z prostředí MMA než Karlos »Terminátor« Vémola (38). Bývalý zápasník organizace UFC se začátkem roku 2024 dočká vlastního filmu, který zamíří do kin. Ne všichni ale sdílí nadšení. Například Pavla Kinclová, manželka Vémolova rivala Patrika Kincla (34), si nyní do něj rýpla!

Lásku ke smíšeným bojovým uměním má kromě fightera Patrika Kincla i jeho drahá polovička Pavla, která na sociální síti sdílela upoutávku na snímek o šampionovi UFC ve střední váze Israeli Adesanyaovi (34).

„Jestli mě nějaký film o MMA zápasníkovi, který má v dohledné době vyjít, upřímně zajímá, tak je to tenhle!“ napsala Kinclová k traileru na instastories, přičemž přidala emotikon nadšeného smajlíka a ohně. Následně ale přišel pichlavý dovětek. „Na rozdíl od jiného tam čekám alespoň nějakou autentičnost,“ dodala. Narážela tím tedy docela zřejmě právě na připravovaný film o Vémolovi, který se dostane na tuzemská stříbrná plátna v lednu následujícího roku.

Přilila tak olej do ohně letité rivality, která měla odvetu 20. května. Tu vyhrál její milovaný poté, co Vémolu porazil na body. Kincl tím oplatil svému soupeři porážku z roku 2018, kdy stejným způsobem pro změnu vyhrál »Terminátor«. A vypadá to, že na snímek o Karlosovi nejspíš pár společně nevyrazí...