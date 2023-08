Velká radost Horsta Siegla: Syn si vzal nevěstu z řad největšího rivala!

Tak už jsou svoji! Horst Siegl mladší, syn sparťanské legendy Horsta Siegla (54), si vzal za ženu svou milovanou Terezu na malebném statku u Kapličky. Lásce v cestě nepřekážel ani fakt, že půvabná nevěsta je nejen velká fanynka, ale také pracovnice fotbalové Slavie, největšího rivala letenského mančaftu.

Den, kdy se navždy spojila obě pražská „S“. Přesně to byla svatba Horsta Siegla mladšího a jeho Terezy, která se konala na statku u Kapličky nacházející se v Nové Vsi pod Pleší. Ženich reprezentoval sparťanský tábor, zatímco jeho žena ten slávistický. A oběma jim to spolu nejen sekne, ale hlavně klape. Na měkko z toho byl i ženichův otec a bývalý fotbalový reprezentant Horst Siegl.

„Tak ať vám to děti klape, ať vše vychází podle vašich představ a ať jste spolu šťastní jako v ten den, co jste si řekli to kouzelné slůvko ,Ano´,“ napsal Siegl starší na Facebook k videu ze svatby. Na něm je vidět, že jeden z životních momentů jeho potomka ho dohnal k slzám. „Byl to krásný den, tak si na něj vždy vzpomeňte, že máte kolem sebe spoustu opory a kamarádů, co stojí při vás. Hodně štěstí přejeme,“ dodal.

Asistentka »pravé ruky« Tvrdíka

Ve svatebním videu je vidět kromě zvyků a skotačení hostů také moment, kdy se pózuje s dresy obou pražských celků. Tereza totiž fandí Slavii, která ji také zaměstnává. V minulosti zde pracovala jako recepční.

Nyní ale zastává vyšší postavení. Konkrétně v celku z Edenu pracuje na pozici asistentky 1. místopředsedy představenstva Martina Říhy, pravé ruky šéfa Jaroslava Tvrdíka (54). Při této příležitosti si Siegl starší neodpustil v příspěvku jednu pichlavou poznámku. „Jo a hlavně, ať jde malej v dědovo šlépějích,“ dodal na závěr.