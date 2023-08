Sobotkova půvabná žena o jejich seznámení: Kdo si počká, ten se dočká! Jak to má s plastikami?

Vladimír Sobotka (36) patří aktuálně k nejzkušenějším hráčům, kteří brázdí extraligová kluziště. V NHL odehrál přes 500 zápasů a startoval na čtyřech šampionátech. Dlouholetou oporou při jeho hokejové cestě mu je jeho milovaná žena Nicole. Ta nyní prozradila, jak láska se sympatickým forvardem začala!

Manželka hokejového reprezentanta se o jejich seznámení rozpovídala na sociální síti, kde svým sledujícím odpovídala na dotazy. „Jak jste se potkali s Vláďou?“ zněl jeden z nich. Nicole následně prozradila, že to chvíli trvalo.

„Nic velkého se nekonalo. Napsal mi na instagramu. Já mu za rok odepsala a už se ho nepustila,“ prozradila půvabná blondýnka. Sobotka, který momentálně obléká dres Sparty, si tak musel na svou vyvolenou nějaký čas počkat, ovšem nyní vidíme, že trpělivost v tomto případě přináší růže.

Po »zkrášlení« jako kačer

Nebylo to ale jediné zajímavé téma, o kterém se Nicole na instastories rozepsala. Kromě toho se svěřila i s tím, jak to má s plastikami. Konkrétně úpravou vnad. „Ano, plastickou operaci jsem podstoupila. Nic velkého, ale hlavně tak, aby se to hodilo k mé postavě,“ popsala Sobotková na úvod. „Počkala jsem si až po dětech, na stará kolena. Bolelo to jako kráva. Zlatý dva císaře. Jinak nemám nic. Moje tělo přijme máloco a na vše jsem hodně citlivá.“

Následně partnerka bývalého hráče Bostonu či St. Louis uvedla, že zkusila baby botox, ale podle jejich slov to vůbec nebylo příjemné. „Pak jsem zkusila i pusu. Strašně jsem otekla a doma mi všichni říkali, že jsem kačer. Musela jsem tedy na rozpuštění. Od té doby radši neexperimentuju a nenechám se instagramem zlomit,“ napsala s vysmátým smajlíkem. Evidentně udělala dobře, protože Nicole by Sobotkovi mohl aktuálně kdekdo závidět!