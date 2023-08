Kincl přišel o titulový boj! Polák míří do UFC. Novotný: Měl tu možnost

„Bryczek měl možnost ve smlouvě odejít do UFC. Místo titulového zápasu s Kinclem ji využil,“ prozradil Novotný k odchodu jednoho z elitních bojovníků Oktagonu. „Věděli jsme o tom. Je na dalších, aby teď využili příležitosti a jsme zvědaví, kdo zvedne titulovou rukavici.“

Už ve středu redakce kontaktovala Bryczkova manažera. Ten podpis v UFC ještě nepotvrdil, mluvil však o jednání s prestižní značkou. „Moc bychom si přáli, abychom to co nejdříve zfinalizovali. Ale jediné, co zatím říct můžu, že jsme v kontaktu s UFC,“ napsal Rybica.

Na pražské Štvanici si už Kincl se svým vyzyvatelem pohlédnul z očí do očí. Jejich zápas měl být hotovou záležitostí, český šampion střední váhy hodnotil nejbližší výzvu i do mikrofonu iSport TV. Jenže očekávaný titulový boj teď sebral zásah UFC. Velká část bojovníků Oktagonu vlastní smluvní doložku, která odchod k zámořskému obrovi dovoluje. Nyní tento gigant ulovil právě Bryczka. Na jeho střet s Kinclem nedojde.

To značně zamotává situaci ve střední divizi česko-slovenské organizace. Červencovou bitvu o Kincla na Štvanici sice nezvládnul Slovák Samuel „Pirát“ Krištofič, ale po odchodu Bryczka by mohl laso do titulového zápasu znovu zachytit. Promotéři Oktagonu mohou ukázat i na Vlasta Čepa, který po dalším zranění svého původního soka Matěje Peňáze hledá velkou výzvu.

Kincl získal svůj pás v očekávané odvetě proti Karlosi Vémolovi, kdy si u bodových rozhodčích podmanil všechna kola. Následně vysílal spíše v nadsázce vzkaz Attilovi Véghovi, věčnému rivalovi českého Terminátora. Nyní si musí úřadující král váhy shánět další překážku.

„Nemá smysl se v tom nějak extra vrtat. Lidsky mu to přeju, je fajn si plnit sny. To v MMA není vždy úplně easy. Zápasnicky mě to samozřejmě se*e,“ napsal Kincl na svém instragramu. „Po výhře nad Karlem jsem měl trochu obavy, že se mi bude těžko hledat motivace do dalšího zápasu. Bryczkova blesková výhra na Štvanici mi ale dokázala opak. Těšil jsem se na tvrdé tréninky a srovnání s ním. Bohužel. Je to čerstvá informace, takže ještě netuším, kdo Poláka nahradí. Někdo se hlásí?“ vyzval potenciální zájemce.

Bryczek se v Oktagonu dlouho hledal ve veltrové divizi, kde se mu ovšem dařilo se střídavými úspěchy. Rozkvetl až po přestupu do střední váhy, i když při premiéře ho dokázal porazit Zdeněk Polívka. Rodák z Bílsko-Bělé následně zvolil úkrok do organizací FEN a MMA Attack, dvěma rychlými ukončeními nabral ztracené sebevědomí a na česko-slovenskou scénu se vrátil jako vyměněný.

Zatímco od listopadu 2019 zaznamenal v průběhu dvou let bilanci 2:3, od loňského března táhne šňůru pěti vítězství. Ve všech případech uspěl hned v prvním kole na TKO/KO, v kleci strávil všehovšudy sedm minut a dvanáct sekund. Není se čemu divit, že si jej prezident UFC Dana White vyhlédnul.