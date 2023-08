Reinders o Vémolovi, Bledé a začátcích v MMA: Vítězili jsme jen tvrdohlavostí

Přední český trenér MMA a ve své době i král evropské střední váhy. André Reinders vede takřka třicet profesionálních bojovníků, mezi které patří Karlos Vémola, Tereza Bledá, Matěj Peňáz a další. Co je klíčem k úspěchu, v čem bylo jiné MMA před Conorem McGregorem a proč Vémola prohrál s Kinclem? Na to odpovídal v podcastu Fight!, který je dostupný na Youtube a podestových platformách.

Většina veřejnosti vás zná hlavně jako trenéra. Nemrzí vás, že vaše největší sportovní úspěchy nepřišly teď, když má MMA konečně velkou pozornost?

„Samozřejmě, že jsem si to říkal. Když na něčem makáte a nejste za dřinu náležitě oceněn – ať už pozorností nebo penězi. Ale já už to přijal jako součást mé minulosti. My jsme dříve bojovali, aby veřejnost náš sport skutečně přijala za sport. Na nás spousta lidí koukala s despektem. Necítím se nijak ukřivděně. Jde o přirozený vývoj. Snažím se z minulosti spíše poučit.“

Jak třeba?

„V našich dobách jsme byli oproštěni od věcí, které si zažívají dnešní bojovníci, například hejty na sociálních sítích. My jsme byli více upnutí na tréninky, i když jsme často nedělali všechny věci správně. Teď se z chyb snažím poučit a předat vědomosti další generaci.

Jak důležité je pro vaši práci zkušenost s bojováním na nejvyšší úrovni?

„Někdo, kdo v kleci nestál, nemůže to pochopit. Kamarád vede trenérskou školu a já mu zaštiťuji kurz MMA. Jedna ze základních podmínek pro přijetí je alespoň jeden zápas, i kdyby šlo o amatérský. Kdo nezažije boj, samotnou přípravu na něj a shazování, nepochopí. Nestačí teoretické znalosti. Tohle si člověk musí prožít.“

Vy jste si boj bezpochyby prožil. Máte za sebou přes třicet zápasů v profesionálním MMA a mnoho dalších v thajském boxu. O vstup do UFC jste bojoval ještě předtím, než svět poznal Conora McGregora, který započal novou éru bojových sportů. Jaká byla ta vaše éra?

„My jsme bojovali za sport. Mohu mluvit jen o naší domácí scéně. Byli jsme pozadu oproti USA, kde už UFC zažívalo obrovský boom. Tady MMA sledoval jen pár nadšenců. Zpětně si říkám, že jsme na elitní úroveň UFC neměli. Chyběly u nás potřebné podmínky. Velké množství chyb v přípravě jsme tehdy doháněli jen dravostí a tvrdostí, ale na elitu bychom nestačili.“

Tehdy jste byl součástí veleúspěšné skupiny bijců vedených Petrem Macháčkem. Co stálo za vašimi úspěchy?

„Tvrdohlavost a dravost. Nechci, aby to znělo hnusně vůči dnešní generaci, ale byli jsme větší dříči. Dnes někdy vidím známky rozmazlenosti, když si neváží podmínek a příležitostí, které mají. My jsme dřeli a budovali si cestu sami. Byli jsme skupina pěti kluků, kteří se scházeli každý den v deset dopoledne. Každý jsme přišli s něčím, co jsme někde viděli a zkoušeli to na sobě. Měli jsme zkušenosti z thajského boxu, karate a juda. Pomáhali jsme si navzájem. Střetávali jsme se tehdy s evropskou elitou a nevedli si úplně špatně. Často jsme vítězili tvrdohlavostí a nezdolností, i když to zní trochu nadneseně.“

Dále se Reinders rozpovídal o zápasech influencerů jako dehonestaci sportu, o Tereze Bledé v UFC, ale i Vémolově prohře s Patrikem Kinclem.

Podívejte se na celé VIDEO.

Svět UFC zbořil outsider s barevnou hlavou: počkal si... a seslal brutální KO!