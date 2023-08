Česká veslařka přijde o mistrovství Evropy do 23 let: Bojkot kvůli Rusku!

Je to paradox. Na startu veslařského ME do 23 let budou coby neutrální sportovci Rusové, závodí i Ukrajinci. Problém s tím ovšem mají Češi, zvláštní bojkot nakonec odskáče Veronika Činková (21) z Olympu.

Původně se zdálo, že na šampionátu, který v Německu začíná zítra, Češi nebudou vůbec. „Rusové budou závodit bez vlajky, hymny a jen ti, co prokazatelně neschvalují válku. Veslařský svaz nic bojkotovat nechtěl, s účastí ale nesouhlasila rezortní centra Dukla a Olymp, co sportovce zaměstnávají,“ řekl Blesku někdejší předseda svazu Dušan Macháček. Na armádní Dukle nakonec vyslyšeli argument, že když s účastí »neutrálních « Rusů nemají problém Ukrajinci, Češi by ho mít taky neměli.

Odskáče to sama

Olymp (řízený ministerstvem vnitra) ale na bojkotu trvá dál. „Respektujeme doporučení Národní sportovní agentury neúčastnit se akcí, kde závodí Rusové. NSA je pro nás v tomhle ohledu autoritou,“ uvedla zástupkyně ředitele Olympu Kateřina Baďurová. Dva nejmenované zdroje Blesku řekly, že na zákazu startu veslařů Olympu trval sám ministr vnitra Rakušan (STAN).

Celý případ je značně nepřehledný, doprovázely ho nejrůznější tlaky. V zákulisí se navíc mluví o tom, že by Rusové nakonec na ME startovat vůbec nemuseli, Německo údajně zvažuje neudělení víz. Oči pro pláč tak nakonec zbudou jen Veronice Činkové, skifařka Olympu musí kvůli nařízení seshora zůstat doma.