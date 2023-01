Bývalého bosenského reprezentanta napadli: Po střelbě bojuje o život!

Neuvěřitelně krutý příběh se v uplynulých dnech odehrál v Bosně. Bývalého fotbalového reprezentanta Almira Raščiče tam před jeho domem napadla surovým způsobem skupina lidí. Hráč, který v minulosti nastoupil také prot České republice, po útoku bojuje v nemocnici o život.

Podle webu Sarajevo Times se útok odehrál v pátek pozdě večer ve městě Goražde, kde Raščič bydlí. Neznámá skupina lidi měla Bosňana na prahu jeho domu nejprve zmlátit pálkami a následně také střelit do hlavy.

„Včera večer ve 21:48 hodin oznámila neznámá osoba na služebnu policejní stanice Goražde a na oddělení urgentního příjmu kantonální nemocnice, že na ulici 43. našla ležící osobu s poraněním hlavy doprovázeným krvácením. Zraněný byl převezen do Kantonální nemocnice, kde službu konající lékař konstatoval zranění v oblasti hlavy a ohrožení života. Ve 22:50 byl převezen do sarajevského zdravotnického centra,“ uvedlo k incidentu tamní ministerstvo vnitra. Bývalý fotbalista se po transportu do Sarajeva okamžitě podrobil operaci.

Policie celý incident vyšetřuje jako pokus o vraždu. Sousedé bývalého fotbalisty jsou z útoku v šoku. Raščiče popsali jako muže, který nikdy neměl problémy s ostatními lidmi a nedokážou si proto vysvětlit, co mělo být motivem.

Napadený fotbalista ukončil aktivní kariéru v roce 2015. Předtím hrál Željezničar, Velež, Olimpik, Orašje, Zadar a také za své domovské město Goražde. Kromě toho nastoupil také za národní tým do 21 let, a shodou náhod hrál zrovna proti České republice.