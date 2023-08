TOP volejbalistka světa: krásku sledují miliony lidí. Kvůli výšce prožila peklo

Zehra Günesová patří k největším hvězdám aktuálního mistrovství Evropy ve volejbale. Za nepropustné bloky a tvrdé smeče sklízí obdiv fanoušků po celém světě. Mimo palubovku poutá pozornost zase svým půvabem. Nejspíš jen málokdo by tak tipoval, že si krásná blokařka v dětství kvůli zevnějšku prožila spoustu nepříjemností. „Dospívání nebylo jednoduché, běžný člověk si to možná ani nedokáže představit,“ vzpomíná turecká superstar.

Je jednou z neoblíbenějších volejbalistek na světě. Čtyřiadvacetiletou Zehru Günesovou sledují na Instagramu už tři miliony fanoušků. Mezi její obdivovatele patří mimo jiné i hvězdný basketbalista Kevin Durant. Překvapivé popularitě se sympatická brunetka těší dokonce v Jižní Koreji. Místní fanoušky učarovala během olympijského turnaje v Tokiu. „Po utkání, které jsme odehrály s Koreou, mi od Korejců začaly chodit i nabídky k sňatku,“ směje se.

Když byla Zehra ještě dítě, nic nenasvědčovalo tomu, že by z ní jednoho dne mohla vyrůst v úspěšnou volejbalistku Jako malá o sport nejevila sebemenší zájem, daleko raději si četla.

„Na základce jsem byla typický knihomol, který se vyhýbal hodinám tělesné výchovy. Jediné, na čem mi záleželo, byly dobré známky,“ vzpomíná. Zlom nastal, když na istanbulskou základní školu, dorazili zástupci známého volejbalového klubu VakıfBank. „Dělali nábor dětí do oddílu. Jelikož jsem byla vyšší než mí všichni vrstevníci, oslovili mě a pozvali na první trénink,“ vypráví 1,97 metru vysoká blokařka.

Právě kvůli nadprůměrné výšce si Zehra na základní škole prožila krušné chvíle. Nevybíravé poznámky spolužáků byly takřka na denním pořádku. „Byla jsem extrémně vysoká, což pro mě jako pro dospívající dívku bylo psychicky náročné. Ve třídě mi vymýšleli různé přezdívky jako třeba žirafa. Normální člověk si to možná ani nedokáže představit. Nebylo to pro mě lehké překonat,“ poznamenává.

Kvůli vyššímu vzrůstu musela jako dítě čelit i dalším nejrůznějším problémům. „Ve třídě jsem chtěla sedět vepředu, protože jsem studium brala opravdu vážně. Jenže ostatní by přese mě neviděli, takže jsem vždycky musela dozadu. Taky jsem jako malá snila o tom, že se jednoho dne stanu astronautkou. Pak jsem se ale dočetla, že by to kvůli výšce nešlo. Teď už se tomu směju, ale tehdy jsem se cítila hrozně,“ vypráví.

Domnělý handicap se ovšem nakonec i díky volejbalu stal její silnou stránkou. Výškové dispozice ji předurčily pro hru na síti, kde Zehra začala záhy dominovat. Jako generační talent prošla všemi mládežnickými reprezentacemi a dnes je z ní jedna z nejlepších blokařek na světě. „Teď už jsem za svou výšku ráda,“ usmívá se hráčka, která proslula nekompromisními útoky a neprůstřelnými bloky. Podle neoficiálních informací si coby hvězda istanbulského velkoklubu VakifBank přijde ročně zhruba na 480 tisíc dolarů, tedy v přepočtu na 12 milionů korun.

Ve své zemi platí za vůbec nejoblíbenější sportovkyni. Srdce mnohých si získala poté, co během února nabídla pomocnou ruku několika tureckým rodinám, které přišly kvůli zemětřesení o své domovy. Hráčka se zavázala uhradit jim nákup nových věcí a zaplatit ročního nájemné v náhradních bytech.

Aktuálně se Zehra Günesová nachází s tureckou reprezentací na mistrovství Evropy, kde země patří k hlavním favoritům. V základní skupině C za sebou mají aktuálně čtyři zápasy z celkových pěti. Jediným týmem, který obhájkyním bronzu dokázal vzít set, je zatím Česko. Turkyně tak mají postup do osmifinále už jistý, Češky se o něj poporou dnes v 17:00 se Švédskem.