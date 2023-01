Spor o halu! Šebrle se zlobí na ředitele Olympu. Nezvládneme to, hájí se Volf

Šebrle: Stejně se tam topí

V hale ve Stromovce byl kdysi ROMAN ŠEBRLE skoro jako doma. Jenže doba se změnila. Se svojí tréninkovou skupinou z Dukly se slavný atlet nevejde do kvóty, která je pro armádní klub vyčleněná, a tak se musí tužit v přetlakovce na Strahově.

Co si o tom myslíte?

„Každý se ptá, co se s tou atletikou děje, a potom, když probíhají takovéhle žabomyší války, že se reprezentanti nepouští do haly a nemají kde trénovat, je to těžké. Hlavně to vrhá špatné světlo i do řad dál. Děti, když vidí, že se někde nahoře hádají, a nemůžou odběhat ani třístovky, protože venku je minus, tak to taky není dobré. Radši asi půjdou na jiný sport.“

Proč je pro vás hala na Olympu tak důležitá?

„Za jedno není přetlaková, za druhé je daleko líp stavěná, zatáčky tam nejsou tak ostré. Trénuje se tam prostě líp. Určitě bychom tam chodili rádi, ale nemůžeme. Údajně je to proto, že nebyly dohody. Ale vždyť je to sport, ne? Myslím, že pan ředitel mohl udělat vstřícný krok a říct: Hele, stejně se tam topí, ať tam reprezentanti chodí trénovat. Neudělal to, takže si o něm teď všichni myslí to, co si myslí…“

Jak často jste halu využíval během své kariéry?'

„My jsme tam byli pořád. Nafukovačka tady byla vždycky, ale u Vaňouse (trenéra Zdeňka Váni) jsme hodně běhali, chodili jsme tam kvůli těm zatáčkám. Já si pamatuju, když se hala na Olympu stavěla. Jestli si to dobře pamatuju, tak se nestavěla s tím, že bude primárně ministerstva vnitra, ale že na to dává peníze celá sportovní obec. Mělo to být hlavně pro reprezentanty. Což už si asi nepamatují, jsou tam jiní lidé. Je to škoda. Hlavně sport tím trpí.“

Jaký dopad mají omezení na vaši skupinu?

„Dopad to má, i když na reprezentanty trochu menší, protože ti byli v Africe. Marek Lukáš, který reprezentoval dlouhou dobu, tam šel trénovat. Nějak záhadně se tam dostal, potřeboval odtrénovat třístovky, jeden z nejdůležitějších tréninků. A vyhodili ho, těsně předtím. Musel jít spojované šedesátky někde v tunelu, což je úplně jiný trénink. Nahrazoval to tréninky, které jsme vymýšleli na koleni. To nikdy nebylo, aby atleti nemohli trénovat.“

Vidíte někde řešení?

„Kdyby se tam netopilo, tak by se pak asi dalo v dnešní situaci s energiemi přemýšlet a hledat nějaké východisko. Ale tam se topí, trénuje tam jeden člověk a reprezentanti nemůžou trénovat.

Stejně se jednou dohodnou. Jsme jenom lidi, pochopíme jejich situaci, jejich důvody, oni pochopí nás. A než to dáme dohromady, tak uděláme všechno, aby atleti mohli trénovat. Je to složité a je to úplně zbytečné. Možná i svaz by se měl do toho vložit a začít to napravovat. Tyhle pokřivené vztahy nikdy nedělají dobrotu. Nejvíc tím bude trpět sport, atletika a reprezentace.“

Jaká teď panuje atmosféra v atletickém hnutí?

„Naštěstí se to nedotýká atletů mezi sebou. Všichni chápou, že jsme na jedné lodi. Asi je to boj někde nahoře a nás trenérů. To určitě štve, když přijede člověk z Afriky, kde se tomu měsíc věnuje a pak ho nepustí do haly…“

Volf: Hala to nezvládne

Je to aktivní mladý muž. Svou zimní dovolenou strávil MICHAL VOLF na Tenerife na soustředění rozhodčích FAČR. Jako asistent mává první a druhou ligu, ve své hlavní funkci ředitele sportovního centra ministerstva vnitra odmával ofsajd pro značnou část atletických reprezentantů i mladých nadějí.

Proč do haly Olympu nemůžou?

„Proč už nemůžou všichni chodit do haly, na to asi ze své pozice nedokážu odpovědět. Já jsem nastoupil do své pozice jako ředitel v loňském roce v srpnu. Naše pravidla, která jsou dlouhodobě stejná, umožňují sportovat našim sportovcům, kteří se připravují u nás na Olympu v Centru sportu ministerstva vnitra. Zároveň vím, že ostatní resorty nemají tu možnost. Nicméně s Duklou jsme se domluvili na určité spolupráci. U ostatních sportovců je situace trošku složitá.“

Proč do haly nepustíte třeba koulaře Tomáše Staňka, který je jednou z mála českých medailových nadějí pro halové mistrovství Evropy v Istanbulu a potřeboval by trénovat na zdejším rychlejším kruhu?

„On je zařazen v jiném sportovním centru. Jsou tady určitá pravidla prioritizace sportů, které nám bohužel chybí. Myslím, že to je jedna z otázek, které by bylo třeba v českém sportu vyřešit, abychom si řekli, kdo jakou má infrastrukturu, a kdo koho by měl podporovat. On se rozhodl být zařazen být někde jinde. Já jsem říkal atletickému svazu, že je tady prostor, možnost, zařadit ho k nám na Olymp, pokud je pro jeho přípravu důležité využívat naší halu.“

Jenže systém stání podpory sporu je postavený na tom, že existují tři sportovní centra, která spolu mají spolupracovat. Nepřijde vám, že jste malý pán, abyste se snažil donutit atlety, aby se všichni sdružili v Olympu? To přece není vaše role…

„Ne, to si ani nemyslím. Já si myslím, že by měli sportovci být zařazeni do resortních center právě proto, jaké v nich mají podmínky. Přece nemůžete z kanceláře ministerstva životního prostředí jít na ministerstvo vnitra kvůli tomu, že tam mají lepší počítače nebo tiskárny. Já s vámi naprosto souhlasím, že to je nesystémové, nicméně z pohledu kontroly a dalších věcí já musím s majetkem, který je svěřen Olympu, hospodařit, musím ho využívat v souladu se zákonem.“

Jenže účelem haly ve Stromovce bylo od jejího postavení, aby sloužila celé české atletice. Jak mají lidé rozumět tomu, že se utrácí stovky milionů státních peněz na podporu sportu a vy pak do jediné vhodné haly v Praze nepustíte Staňka a další reprezentanty?

„Já netvrdím, že to není možné, ale že je potřeba nastavit prioritizaci. Jestli se sportovec rozhodne, že bude zařazen pod jiným resortním centrem, tak z logiky věci nemůže využívat podmínky toho daného centra.“

To ale přece není pravda. Vy nevidíte, že když zavřete brány pro atlety ze dvou ostatních resortů, že je to proti hlavní myšlence – podporovat reprezentanty ve snaze získávat medaile na vrcholných akcích?

„Já možná odpovím tak, že tohle je spíš otázka na atletický svaz. Myslím si, že zde chybí národní atletická hala. Resortní centrum by asi nemělo suplovat národní atletickou halu. Český sport je podfinancován, český sport nemá infrastrukuturu. A my v rámci našich zaměstnanců všech sportů, kterých je víc než třicet, tak máme nějaké kapacitní možnosti. Není možno, aby u nás trénovala celá atletika, včetně všech juniorů: Hala to kapacitně nezvládne.“

Můžete mi říct, jak je v současnosti hala vytěžovaná?

„Nedokážu odpovědět procentuálně, nicméně ta hala je vytěžovaná od rána do večera tak, aby se tam vystřídali všichni sportovci, kteří v rámci Olympu potřebují k zimní přípravě halu využít.“

Ono se totiž říká, že hala je v podstatě prázdná… A navíc se v ní stále topí. Vy využíváte státní peníze na to, abyste tu halu vytápěli, a pak tam nepustíte sportovce. To vám přijde správné?

„Prázdná není a sportovci tam sportují. Nevím, jak odpovědět na něco, co není pravda.“

Tak mi dejte přesná čísla. Kolik lidí je v hale právě teď (rozhovor probíhal v pátek kolem poledne)?

„Teď je doba obědů, asi tam nikdo nebude.“