7. kolo FORTUNA LIGY: Plzeň přehrála Bohemku, Sparta veze body z Liberce

Nedělní 7. kolo nejvyšší české fotbalové soutěže přineslo dva souběžně hrané duely. Zatímco střet domácí Viktorky s Bohemians Praha 1905 vyšel lépe západočeskému klubu, Sparta si veze body z horké půdy Liberce.

Plzeň měří síly s Bohemkou • Foto ČTK FC Viktoria Plzeň – Bohemians Praha 1905

Po matném startu do sezony se rozjeli jako tajfun! V 7. kole FORTUNA:LIGY Viktoria Plzeň přehrála Bohemku na domácím hřišti 2:0. Včetně zápasů předkol Konferenční ligy tak vyhrála už podeváté v řadě. Klokani tak nenavázali na povedený výkon proti Hradci Králové, který udolali po těžkém boji 2:1.

FC Slovan Liberec – AC Sparta Praha

Fotbalisté Sparty po parádní výhře nad Dinamem Záhřeb (4:1) a postupu do Evropské ligy museli opět „přepnout“ na ligovou scénu. V rámci 7. kola tuzemské soutěže zavítali do Liberce, odkud si vezou 3 body. Na stadionu U Nisy by navázali letenští na skvělý triumf a vítězstvím poměrem 0:2 si zajistili setrvání na prvním místě tabulky díky dvěma průnikům Haraslína. Slovan v sezoně vyhrál pouze dvakrát, předtím rovněž schytal porážku 0:2 v Olomouci.

