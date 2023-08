Smetanovy schody z Baníku do Hlučína: Lepší být v provozu než doma

Sezona 2021/22: první liga v Baníku, sezona 2022/23: druhá liga v Jihlavě, sezona 2023/24: třetí liga v Hlučíně. Možná byste si řekli, že kariéra trenéra Ondřeje Smetany má v současnosti na rozdíl od jejího začátku sestupnou tendenci, a vlastně by se to nedalo rozporovat, avšak sám čtyřicetiletý kouč je spokojený a pozitivní. „Mám obrovskou příležitost,“ říká o ambiciózní štaci v MSFL.

V minulé sezoně chtěli postoupit pro nečekaně zemřelého kamaráda Lukáše Lehnerta, hlučínský klub navíc oslavuje 100 let od založení. Nepovedlo se, ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE je místo něj Kroměříž, vítěz předchozího ročníku MSFL. Cíl ale zůstává stejný i pro tuto sezonu.

Nejzvučnější letní posila? Trenér Ondřej Smetana, který ještě před rokem a půl vedl Baník. V pikantním pohárovém duelu, avšak s přátelskou atmosférou, ho potrápil (0:2) a připomněl se.

„Moc dlouho jsem nepřemýšlel, když přišla tahle příležitost. Jsem spokojený,“ míní. „Víte, je rozdíl mezi tím, když sedíte doma a když jste v provozu. Pro mě je to další skvělá zkušenost, škola, proces. Domácí studium je fajn, ale zápasovou reakci na rozestavení či taktiku tam nezažijete.“

Upřímně, překvapení to je. Už jen proto, že například expert Vlastimil Palička se netají názorem, že nejlepším koučem Ostravy za poslední dobu byl právě Smetana.

Ale jak se ve fotbale říká: Jste tak dobrý jako váš poslední zápas.

Trenérské řemeslo je obzvlášť v Česku kruté a zájemců o něj každým rokem čím dál víc. Na čekané jsou začínající „bažanti“ i zkušení bardi. V tuzemsku navíc stále převládají obavy dát šanci mladším pracantům, raději se upřednostňují osvědčená jména.

„Ale já jsem tady opravdu rád,“ opakuje Smetana, který v Hlučíně vytvořil rovnocenný tandem s kolegou Filipem Smékalem. Dřív spolu úspěšně kooperovali v Petřkovicích, teď na to navazují. Podobně jako Marek Nikl s Tomášem Zápotočným na elitní úrovni v Českých Budějovicích.

Pozor, tamní podmínky fakt nejsou amatérské. „Je to určitě tým na úrovni druhé ligy,“ popisuje přesvědčivě dvougólový střelec Baníku Ladislav Almási, jenž v úterý dvakrát skóroval a vystavil outsiderovi na rozdíl od loňska, kdy dokázal doma vyřadit Viktorii Plzeň, v MOL Cupu stopku. Potěšila dvoutisícová návštěva, což s cenou dvou set korun za vstupenku udělalo hezký výdělek.

„Férově si musíme přiznat, že i kdybychom to zvládli, stejně bychom asi pohár nevyhráli a bral by nám na podzim síly. Tak to prostě je, víme to. Jsme rádi, že je to za námi. Kluci si to užili a jdeme se připravit na sobotu (Uherský Brod). MSFL je pro nás mnohem důležitější soutěž než MOL Cup,“ na rovinu podotýká Smetana.

Je to sympatické, zároveň pochopitelné. Hlučín by totiž rád fungoval o patro výš. „Ale asi od nás neuslyšíte nic o postupu, chceme prostě vyhrávat v každém zápase a být úspěšní,“ usmívá se. „Věřím, že se budeme zlepšovat. Nejde všechno za měsíc ani za dva, jdeme postupnou cestou. A zápas s Baníkem byl pro nás školou, pro někoho možná novinka. Posune nás to, budeme silnější.“

Největším konkurentem s totožnými plány je ostravské béčko a Třinec, který z druhé ligy spadl. „Soutěž se hodně zkvalitnila díky některým týmům,“ přikyvuje Smetana, že černých koňů je víc.

Podařilo se udržet obránce Radima Plesníka i útočníka Daniela Smékala, kádr je celkem široký. Ukázalo to i utkání proti Hapalově mančaftu. Domácí sestavu protočili, ale špatně si nevedli.

Velmi nadstandardní je například brankářská dvojice Radovan Murin, Ondřej Kolenko, která navazuje na dřívější výkony Jakuba Lapeše, v současnosti hráče Karviné. Záložník Jan Holzer zase proti Almásimu a spol. bezproblémově zaskočil na pozici stopera.

„Je to pro nás dobrá zpráva,“ uvedl Smetana. Platí to i pro vstup do tohoto ročníku: Hlučín ve čtyřech kolech nasbíral deset bodů a je neporažen.

Tanko je podobný jako Sor

Byl to právě Ondřej Smetana, kdo vycepoval Yiru Sora natolik, že Nigerijec v lednu 2022 přestoupil za zhruba 25 milionů korun z Baníku do Slavie. A podobný balík pak na Bazaly dorazil v rámci profitu z dalšího prodeje do Genku.

Teď trenér sleduje, jak na Sora v ostravském dresu navazuje Abdullahi Tanko. „Je podobný. Rychlost je klíčová, důležitá,“ chválil Smetana soupeřova forvarda. A nejen za dynamiku. „Uhrál proti nám spoustu míčů i zády k bráně, podržel je. Bere si je správně do pohybu, pro nás byla jeho rychlost obrovským problémem. Chtěli jsme reagovat kompaktností, nenechávat prostor za námi. Vypadli nám dva stopeři, kteří jsou možná rychlostně vybaveni, ale zase jsme měli stopery dobré do rozehrávky. Škoda, že jsme nebyli odvážnější a nedostávali se do volných prostorů,“ zalitoval kouč Hlučína, že FCB nepotrápil více.