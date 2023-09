Jediný střelec Černý odehrál jen 71 minut: Nas*aný kvůli střídání?!

Nejlepší plejer českého mančaftu šel z placu v 71. minutě. A pak chyběl. Záložník Václav Černý (25) měl pochopitelně pocity na draka.

„Před zápasem se vybudoval obrázek, že to bude jeden ze snadnějších zápasů, ale v týmu tohle vůbec nebylo. Připravovali jsme se na hodně těžký zápas, ale nebezpeční jsme byli málo. Všichni jsme do toho dali maximum, ale nedopadlo to tak, jak jsme si představovali,“ dumal Černý.

„Moje střídání? Já jsem někdo, kdo chce pomoct týmu a v nároďáku bych nejraději hrál každou vteřinu. Nejsem nas*aný a naštvaný na nikoho. Jen na sebe. Nic za tím nehledejte,“ pověděl Václav Černý.

Otázku na střídání jediného gólového střelce dostal Šilhavý i po zápase, kdy redaktor Černého označil za nejaktivnějšího hráče týmu. Trenér ale nesouhlasil. „To je možná váš pohled, že byl nejaktivnější… Měli jsme na lavičce další hráče, další útočníky, kteří čekali na svoji šanci. Chtěli jsme tam dostat i je. Hlavně silovější a gólovější kluky. I když gólovější… Než třeba Venca asi ne. Prostě jsme chtěli něco změnit,“ vysvětloval.