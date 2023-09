Utrápený Král a Černý z placu v 70. minutě? Moc brzy, pane Šilhavý...

Albánci si do Fortuna Arény přijeli jednoznačně pro bod a jejich plány česká družina sabotovala jen deset minut ve druhé půli po gólu Václava Černého. Hosté hráli, co potřebovali a mnohdy jim k tomu pomáhal kamarád důraz, který platil třeba na Ladislava Krejčího, Jakuba Brabce, ale hlavně na Alexe Krále ve středu pole. Výsledek? 1:1, albánští fanoušci rozjeli karneval na tribunách a ti čeští odcházeli pochmurně domů.

První poločas byl pro všechny kardiaky poměrně ideální, moc zásadních okamžiků se nekonalo a bezbranková plichta byla logickým vyústěním. Někdy to však vypadalo, že Češi zapomínají na hlavní albánské zbraně – rychlost, urputnost a technickou vybavenost, která je o to lepší, když chytí slinu.

Navíc se zdálo, že Albánci přijeli do Prahy se špičkově zvládnutou ofsajdovou pastí. Ta ale nesklapla v 56. minutě u gólu Černého a nutno dodat, že Češi šli po zásluze do vedení. Jenže to vypadalo, že se zalekli výhry a hosty z Balkánu úvodní trefa zápasu zdravě nabudila.

Stačilo 10 minut a v Edenu to vypadalo spíše jako v Tiraně. Při ukázkové vyrovnávací trefě selhal nejvlasatější z Čechů a kromě albánského kotle se odvázaly i jinak inkognito hloučky balkánských fanoušků různě po stadionu. Míč v blízkosti vlastního vápna ztratil Alex Král a středopolař italského Sassuola Nedim Bajrami nedal Pavlenkovi šanci.

Že český záložník Unionu Berlín vlétl na hřiště levou nohou, bilo do očí, přesto jej kouč Šilhavý ponechal na trávníku celý zápas. Naopak nejkreativnější článek v podobě střelce gólu Černého v 70. minutě střídal Hložkem. Zvláštní, když se Albánci zrovna po srovnání nadechli. Hložek novou posilu Wolfsburgu nedokázal nahradit a z českého pohledu už docházelo jen na křečovitou snahu o cokoliv.

V závěru se navíc česká vrata ještě pootevřela a hosté se snažili hrozit, naštěstí přesnost už scházela poté, co vystřídaly opory ze Serie A Bajrami a Asllani. Na bod stačila návštěvníkům z Balkánu jediná přesná střela mezi tři tyče. To není nikdy dobrá vizitka defenzivy. Však také ve stoperské trojici snesl přísnější měřítka jen Tomáš Holeš.

Poté, co Poláci vydřeli domácí výhru nad Faerskými ostrovy, se situace ve skupině E znovu zamotává. Podaří se odveta už 12. října v Albánii?