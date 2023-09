Černý: Remízu si můžeme vyčítat sami. Naštvaný jsem pouze na sebe

Mrzí vás hodně remíza, nebo bod berete?

„Bod nebereme, je to obrovská škoda, že jsme to nezvládli. Můžeme si to vyčítat sami.“

Proč k remíze došlo?

„Málo jsme si toho vytvořili. Méně, než jsme chtěli, nebyli jsme až tak nebezpeční ze situací, ze kterých jsme chtěli hrozit.“

Z čeho jste přesně chtěli hrozit?

„Chtěli jsme si to zjednodušit náběhy nás tří vepředu, případně dlouhou přihrávkou za obranu, abychom si je natáhli, pak to rozehráli a hráli fotbalově. Ale buď dopředu nepřišla přihrávka, nebo nám scházel náběh.“

Bylo to spíš o kvalitě Albánie, nebo o vašem výkonu?

„Asi mix obojího. Ze začátku jsme se lehce hledali. Oni byli houževnatí, ale to jsme o nich věděli před zápasem.“

Dělaly vám problémy laciné ztráty uprostřed hřiště?

„Jakákoliv ztráta je nebezpečná, oni na brejky hrají. Věděli jsme, že když k tomuhle dojde, budou nás zlobit.“

Soupeře jste měli po vedoucím gólu na lopatě…

„Ano, už ke konci první půle jsme byli nebezpeční. Z mého pohledu jsme celkově měli všechno pod kontrolou, ale nějakým způsobem jsme to nedotáhli. Šli jsme za druhým gólem, ten je vždycky důležitý. Obrovská škoda.“

Byl jste smutný, že jste musel brzy ve druhém poločase střídat?

„Už jsem to říkal do televize. Není to tak, že jsem na někoho naštvaný. Jsem někdo, kdo když může, tak chce pomoct týmu do poslední vteřiny. To je jediné, co za tím pojďme hledat. Když už jsem naštvaný, tak na sebe.“

Docházely vám síly, nebo jste se cítil dobře?

„Cítil jsem se dobře. Ale znovu říkám, nedělám na nikoho oči. Takový jsem a vždycky budu.“

Potěšil vás vstřelený gól?

„Od gólů nebo přihrávek tady jsem. Ale pochopitelně bych to vyměnil za tři body.“

Byl jste si jistý, že nešlo o ofsajd?

„Můj poslední krok byl zpátky, abych si pomohl, ale vůbec jsem netušil, zda jsem v ofsajdu, nebo ne. Snažil jsem se hlavně dát gól.“

Ve skupině jste podruhé remizovali. Je to velká komplikace?

„Chtěli jsme vyhrát a ulehčit si situaci, ale na druhou stranu jsme po čtyřech zápasech ve skupině pořád první, to je pozitivní a máme to ve svých rukách. To bych chtěl, aby všichni v týmu měli v hlavách, že žijeme a jsme tam, kde jsme chtěli být.“