Šilhavý: Taky jsem byl zaskočený. Černý a nejaktivnější? To je váš pohled

Ztratili jste dva body. Jste z toho rozmrzelý?

„Ano, nevyhráli jsme, kluci jsou zklamaní, v kabině mají hlavy dole. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, dali jsme dva góly, ale platil jen jeden. Bohužel po naší chybě jsme soupeři nabídli gól. Je to škoda, měli jsme vyhrát.“

První poločas jste herně vůbec nezvládli. Proč?

„Také jsem z toho byl zaskočený. Přitom jsme věděli, o co jde, že nás čeká ve skupině hodně důležitý zápas. Vstoupili jsme do něj nervózně, bez pohybu, sváděli jsme málo soubojů. První poločas nám opravdu nevyšel. Ale jsem rád, že jsme se po pauze zlepšili a převedli kvalitnější výkon.“

Proč jste v sedmdesáté minutě stáhl nejaktivnějšího hráče Václava Černého?

„To je možná váš pohled, že byl nejaktivnější… Měli jsme na lavičce další hráče, další útočníky, kteří čekali na svoji šanci. Chtěli jsme tam dostat i je. Hlavně silovější a gólovější kluky. I když gólovější… Než třeba Venca asi ne. Prostě jsme chtěli něco změnit.“

U srovnávací branky chyboval ve středu pole Alex Král. Je to i váš pohled?

„Nechci to moc hodnotit, někoho slovně trestat. Ano, Alex chyboval, stopeři zase mohli proti střelci vystoupit. Pravdou je, že Bajrami to trefil výborně.“

Uvažoval jste, že Krále stáhnete? Celý zápas nevypadal nejlépe.

„Udělali jsme to jinak, vyndali jsme jednoho stopera, chtěli jsme na hřiště dostat dalšího podhrotového hráče. Nicméně mi nepřišlo, že by Alex hrál vyloženě špatně. Chyby se ve fotbale stávají.“

Jak velkou komplikací je remíza v boji o EURO?

„Bohužel máme jen jeden bod, kvalifikace jede dál. Albánie hraje s Polskem, v říjnu jedeme do Albánie my, což může hodně napovědět. Pak máme další tři zápasy. Škoda, že jsme nevyhráli. Mohli jsme mít velkou výhodu.“