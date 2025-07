Hrůza v Plzni. Jedličku trefil do hlavy Cedidla: zlomený nos a otřes mozku

Celá situace vznikla po standardní situaci, kterou kopal Jablonec po faulu Lukáše Červa na Jakuba Martince. Po dlouhém centru do vápna si šel pro míč Martin Jedlička, kterého dohrával jablonecký Martin Cedidla. Oba hráči se v plné rychlosti srazili hlavami a padli na zem.

Stadion utichl a na hřiště okamžitě běželi zdravotníci z obou střídaček. Cedidla, kterému na čele vyskočila boule, šel po ošetření s ovázanou hlavou zpátky na plac, mnohem hůř dopadl plzeňský gólman. Jedličku odvezli na nosítkách ze stadionu rovnou do nemocnice.

„Co mám první zprávy, tak má zlomený nos a otřes mozku,“ prohlásil plzeňský trenér Miroslav Koubek krátce po utkání v televizním rozhovoru. „Po tvrdém zákroku má Martin zlomený nos, otřes mozku, podezření na další zlomeniny v obličejové části. Čekají ho v nemocnici další CT vyšetření,“ doplnil později tiskový mluvčí Václav Hanzlík.

Všichni si nepřejí nic jiného, než aby byl reprezentační brankář a jasná plzeňská jednička co nejdřív v pořádku. Sudí Nehasil zákrok posoudil jako Cedidlův faul, nicméně bez udělení jakékoli karty.

Co na střet řekl sám Cedidla? „Filip Novák se dostal do hlavičky, vracel to do vápna, já skákal na zadní tyči do chumlu hráčů. Abych řekl pravdu, dál si to nepamatuju. Měl jsem ruku od krve a ležel na zemi. Bohužel jsem to ještě neviděl, nemůžu soudit. Pokud jsem Martinovi způsobil zranění, mrzí mě to. Ozvu se mu a určitě se mu omluvím.“

Do brány domácího týmu musel rakouský gólman Florian Wiegele (24), pro něhož duel s Jabloncem znamenal ligovou premiéru. V první půli se obrovitý brankář vytáhl při dvojzákroku ve 34. minutě. Nejprve vyrazil nepříjemnou střelu Michala Berana, následně si poradil s dorážkou Alegueho, který neproměnil stoprocentní šanci.

Zdravotníci museli během prvního poločasu na hřiště ještě několikrát – Cedidla ve vápně nakopl nohu Rafia Durosinmiho, sám jablonecký defenzivní hráč schytal několik nepříjemných zákroků. Matěj Vydra zase při souboji v plném běhu zasáhl nejspíš kolenem bránícího Filipa Nováka. Sudí Nehasil nastavil dlouhých devět minut.

V závěru dlouhého nastavení si sedl na hřiště otřesený Novák po střetu s Vydrou a nechal se vystřídat. Jablonec, než poslal na hřiště Martina Štěpánka, inkasoval v závěru dlouhého nastavení první gól zápasu od Matěje Vydry. Duel nakonec skončil 1:1, když v úplném závěru srovnal Nemanja Tekijaški.