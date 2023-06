Zbytečná příprava staví Šilhavého do prekérní situace. Černý jako balzám

Video se připravuje ... Český národní tým zakončil sezonu výhrou 4:1 v přípravném zápase v Černé Hoře, což je možná to nejlepší, co se o duelu dá říct. Přesto poukázal na bolesti, se kterými se dlouhodobě pere jak realizační tým kouče Šilhavého, tak celý reprezentační fotbal.

Komu slouží zbytečné zápasy? Jestli nějaký zápas přímo křičel o to, aby se nekonal, byl to právě tenhle. Přípravné duely, zvlášť ty v červnu, jsou mor reprezentačního fotbalu. Víc než polovinu duelů národního týmu v éře Jaroslava Šilhavého tvořila přípravná utkání a vlastně polopříprava v podobě Ligy národů. Z čtyřiapadesáti zápasů bylo jen pět na závěrečném turnaji, tedy na Euru. Není divu, že fanoušci vypínají pozornost. Kvůli komu se vůbec zápas hrál? Hráčům by prospělo nejvíc, kdyby si odpočinuli o ten týden víc. Duel těžko ukáže trenérům víc než to, co viděli doposud. Diváků bylo na stadionu pár, stejně tak u obrazovek sledovanost příprav klesá. Reprezentační zápasy pod Jaroslavem Šilhavým:

Kvalifikace na EURO a MS - 20 zápasů (37 %)

Liga národů - 16 zápasů (30 %)

Přípravné zápasy - 13 zápasů (24 %)

EURO - 5 zápasů (9 %)

Černý diamant Z šedi zápasu vytrhlo diváky máloco, až na Václava Černého. Jestli si někdo nebyl jistý, co umí zlaté dítě českého fotbalu a nesledoval během sezony nizozemskou ligu, měl čas dohnat to teď v červnu. Je úžasné, s jakým klidem a samozřejmostí Černý pracuje s míčem, co všechno dokáže vymyslet pro spoluhráče a taky jak je efektivní. Pokud mu konečně vydrží zdraví dál a bude moct hrát stabilně přes třicet zápasů v sezoně, a třeba právě ve Wolfsburgu, máme se ještě na něco těšit. Těžko se věří tomu, že je mu pořád teprve pětadvacet let.

Zkusit něco nového? Nejspíš to nešlo U takového zápasu je vždy otázka, jak k němu mají trenéři přistoupit. Jestli upevňovat herní principy, nebo zkoušet nové postupy. Jaroslav Šilhavý šel jednoznačně první cestou. I proto, že se Česku moc nedaří venku, nebylo úplně od věci zkusit širší kádr reprezentace a upevnit silné stránky. Ještě víc se nabízelo zapracovat na největší slabině národního týmu - překonávání pevných obran, což se ukázalo i v Moldavsku. A sice tím, že by Češi zkoušeli víc podržet balon víc na útočné třetině, přečíslovat prostory, dělat malé a výbušné náběhy ve vysoké akceleraci. Tak jak to dělají nejlepší týmy. Ale to by muselo v týmu zůstat víc ofenzivních hráčů, a ti se rekrutovali spíš z řad fotbalistů, kterým realizační tým dal správně odfrknout. Nebo je nepovolal, jako Antonína Baráka. Je logické, pokud se rozhodne realizák pro A, chybí B. Jen tým pochopitelně o něco přišel.