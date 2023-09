Češka popsala skandál s fanoušky na Davis Cupu: Tohle jsem ještě nezažila!

Čeští fanoušci na Davis Cupu ve Španělsku v obležení ochranky a policistů. Takový obrázek se naskytl sportovní veřejnosti, když dvojice fandů, kteří z tribuny podporovali tenisty Tomáše Macháče (22) a Jiřího Lehečku (21), byla odvedena ze svých míst. Údajně kvůli neukázněnému chování. Blesku se ale ozvala fanynka, která s popisem situace nesouhlasí!

Vypjatější úvod proslulého Davis Cupu už snad zástupci českých barev ani nemohli prožít. Řeč teď ale není o tenisové dvojici Tomáš Macháč a Jiří Lehečka, kteří smetli své soupeře Bernabe Zapatu Mirallese (26) a Alejandra Davidoviche Fokinu (24) shodně 2:0 na sety.

Rozhodčí seřval ochranku

Dost zvláštní situaci ale zažila skupina českých fanoušků, z nichž dva odvedla ochranka za doprovodu policie. Na první pohled to vypadalo, že je vyvedli kvůli hlučnému chování. Jak ale Blesku popsala svědkyně incidentu, nebylo to tak, jak to na první pohled vypadalo.

Oba odvedení fanoušci se totiž po půl hodině vrátili zpátky na svá místa. Navíc měli být v nešťastné situaci nevinně! „Jeden šel sám a druhý právě nechtěl odejít, protože k tomu nebyl důvod. Proto ochranka zavolala policii. Hlavní rozhodčí ale pak členy ochranky za jejich jednání seřval, protože čeští fanoušci hru nerušili. Následně nařídil, aby se oba příznivci vrátili do haly,“ uvedla svědkyně redakci Blesku.

Taktéž si stěžovala na tři fanoušky domácích, kteří seděli za nimi a troubili na trubku. Během čtyřhry pak španělský hráč několikrát neudržel nervy na uzdě. ,,Fokina při čtyřhře mlátil raketou. Čeští fanoušci navíc nedostali za tři zápasy ani jedno napomenutí od rozhodčího. Vzhledem k domácímu prostředí Španělů bylo velice nesportovní, že pískali po servise. Řvali nejen při servise, ale i mezi prvním a druhým podáním. Proč se tohle neřešilo a nepostihovalo?" ptala se svědkyně události.

Fanoušci jako teroristi?!

Kromě toho jí vadil fakt, že den nato si mohli korejští fanoušci v duelu s Čechy vzít do hlediště nejen velký buben, ale dokonce i tubu! ,,Náš český fanoušek stojí u vstupu a nechtějí ho pustit s malým bubnem. Je to obyčejná šikana. Prohlíželi nás jako teroristy."

A co řekla na stížnosti ze strany tenisty Fokiny směrem k hledišti? „Španělský tenista Fokina bohužel neunesl, že prohrává. Hrál tedy divadýlko a jen zdržoval,“ vyjádřila se fanynka a pokračovala. ,,Jezdím na tenis pravidelně od roku 2015, ale to, co se stalo včera, jsem opravdu ještě nikde nezažila."

Po duelech, které provázela značně vyhrocená atmosféra, šli oba čeští hráči poděkovat věrnému kotli. V něm se měli v té době už nacházet i navrátivší fanoušci, které ochranka za doprovodu policie odvedla. Nakonec tedy vše dopadlo dobře nejen pro tenisovou dvojici z tuzemska, ale také pro jejich příznivce.