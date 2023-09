Španělé na Davis Cupu zuřili kvůli fanouškům: Vyhoďte ty Čechy!

Obrovský úspěch. Přesně ten zaznamenali na horké půdě ve Španělsku čeští tenisté Jiří Lehečka (21) a Tomáš Macháč (22), když v rámci Davis Cupu dotáhli své duely do vítězného konce. Jejich triumfální jízda proti favoritům však má jednu kaňku. Postarali se o ni jejich příznivci v hledišti, pro které si dokonce přišla ochranka za doprovodu policie! Co provedli?

Úvod Davis Cupu nemohl pro české tenisty dopadnout lépe. Jak Tomáš Macháč, tak Jiří Lehečka smetli své soupeře Zapatu Mirallese (26) a Alejandra Davidoviche Fokinu (24) 2:0 na sety a před jejími domácími fanoušky jim tak nedali žádnou šanci. Ze spanilé jízdy ve Valencii měli pochopitelně radost i čeští fanoušci, kteří byli přítomni na místě. Někteří z nich to ale s nadšením přehnali.

Všechno to začalo už při prvním duelu Macháče se Zapatou. Rodák z Berouna se ujal vedení prakticky od prvních minut zápasu. Vpřed ho hnala česká výprava příznivců na tribuně, jenže ne všem se to líbilo. Například samotný Zapata si stěžoval na výkřiky během jeho podání. Na neukázněné chování upozornila i hlavní rozhodčí. To ale nebylo všechno.

Místo zklidnění naopak situace začala během Lehečkova zápasu gradovat. A to do takové míry, že si po stížnostech od Fokina došla pro neukázněné Čechy ochranka za doprovodu policie! Ta hlučnou skupinku vyvedla z hlediště, zatímco na ně naštvaní Španělé pískali. Ani to ale pětadvacátému hráči podle žebříčku ATP nepomohlo. S Lehečkou padl 0:2 na sety a podtrhl tak zmar domácích. České tenisty čekají v tomto týdnu ještě soupeři z Jižní Koreje a Srbska. Vezmou si fandové z této eskapády ponaučení?