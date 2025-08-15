Polsko zuří kvůli nápisu izraelských fanoušků. Prezident: Tuto stupiditu nelze omluvit
Vlnu nevole vyvolal v Polsku transparent, který při čtvrtečním zápase 3. předkola fotbalové Konferenční ligy mezi Maccabi Haifa a Čenstochovou rozvinuli izraelští fanoušci. Nápis „Vrazi od roku 1939" odkazoval na holokaust v době druhé světové války, během níž nacisté vyvraždili okolo šesti milionů Židů, z nichž zhruba polovina pocházela z Polska. Případem se už začala zabývat evropská fotbalová unie UEFA.
„Skandální transparent, který odhalili fanoušci Maccabi Haifa, zneucťuje památku polských obětí druhé světové války včetně tří milionů Židů. Tuto stupiditu nelze omluvit žádnými slovy," napsal na sociální síti X polský prezident Karol Nawrocki. Transparent odsoudilo rovněž izraelské velvyslanectví ve Varšavě.
Historické spory ohledně holokaustu v minulosti již několikrát způsobily napjaté vztahy mezi oběma zeměmi. Některé studie prokázaly spoluúčast polských obyvatel na vraždění Židů, Poláci ale taková obvinění odmítají s tím, že se jedná o pokus o zneuctění země, která během války nesmírně trpěla.
Podle agentury Reuters mohl být transparent reakcí na banner, který minulý týden vyvěsili fanoušci polského týmu a jenž zněl: „Izrael zabíjí a svět mlčí". Nápis byl zjevnou narážkou na probíhající konflikt v Gaze.
Před týdnem polští fanoušci hlásali „Izrael zabíjí a svět mlčí" • X
UEFA dnes uvedla, že zahájila disciplinární řízení s oběma kluby za „zveřejňování zpráv, jež se nehodí na sportovní akce". Tým Maccabi Haifa byl také obviněn z nevhodného chování.
Zápas, který se z bezpečnostních důvodů uskutečnil v Debrecínu, skončil vítězstvím Čenstochové 2:0. Polský tým si tak navzdory domácí porážce 0:1 zajistil postup do závěrečného předkola.