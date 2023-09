Vaclíkovu americkou velkou šanci hatí… Vízum a převrat!

Název nového klubu fotbalového brankáře Tomáše Vaclíka (34) zní v kontextu dění jako z černé komedie: New England Revolution. Gólman stále vyhlíží »Novou Anglii« z Prahy, zatímco v klubu proběhla revoluce i s dokonaným převratem.

Naposledy chytal Tomáš za klub ve staré dobré Anglii, za Huddersfield 18. dubna. Pak červnovou přípravu v Černé Hoře za český nároďák, to je vše. Nyní čeká sbalený na odlet za americkým angažmá v týmu New England Revolution. „Ještě stále jsem v Praze a připravuji se individuálně. Ale brzy už bychom měli odcestovat,“ reagoval Vaclík včera na dotaz Blesku. Naštěstí tady smí využívat zázemí tréninkového centra Sparty.

Stávka

Klubu se upsal skoro před třemi týdny, jenže doteď čeká na pracovní vízum. V týmu z Foxborough na předměstí Bostonu mezitím proběhla revoluce. Vaclíka si vybral bývalý reprezentační trenér USA Bruce Arena (71). Toho ale odstavili, protože je vyšetřován kvůli »necitlivým a nevhodným poznámkám«. Tým převzal jeho asistent Richie Williams, následně v úterý fotbalisté odmítli trénovat a vedení reagovalo další změnou, mužstvo přebral Clint Peay (49), jenž dosud vedl rezervu.

Vaclík touží opět chytat za nároďák, jet za devět měsíců na Euro do Německa. Proto odmítl zajímavé nabídky dělat někde za pěkné peníze dvojku, chce zase chytat! Jak se ale vyvine jeho americká šance, až ho do USA konečně pustí, je po převratu v New England těžké předvídat.