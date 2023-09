Americká lyžařka Digginsová v problémech: Vrátila se jí vážná nemoc!

Olympijská šampionka v klasickém lyžování se rozpovídala o svých potížích pro prestižní americký časopis People. Vyšlo tak najevo, že Jessie Digginsová (32) kdysi zápolila s bulimií, která se ji nyní zničehonic vrátila po 12 letech. Zákeřná porucha ji tak znovu komplikuje život...

Napsala knihu a pyšní se cennými kovy z olympiády i ze světových šampionátů. Jessie Digginsová je úspěšná skoro ve všem, na co sáhne! Společně s Kikkanem Randallem vyhrála v roce 2018 historicky první zlatou medaili pro USA na ZOH v týmovém běhu na lyžích. Kromě se zápolením se zasněženými svahy však opětovně svádí také těžký boj s nepříjemnou poruchou příjmu potravy. Lékaři ji letos v létě diagnostikovali bulimii, která ji trápila již před 12 lety v teenagerovském věku.

Lyžařka se těmito svými obtížemi z raného mládí zaobírala ve své autobiografické knize Brave Enough (2020), ale jak vidno, boj s tímhle strašákem rozhodně neskončil jednou provždy. A jak nastínila v rozhovoru pro časopis People, velmi bojovala s psychickým nastavením, což bohužel mohlo hrát bulimii do karet.

„Bylo to těžké. Bojovala jsem s pocitem tlaku na to, abych byla perfektní. Ten tlak jsem si ale na sebe vyvíjela sama. Šlo o kumulaci menších stresů. Je to stejné, jako když jdete na výlet a někdo vám přidá menší kámen do batohu. Když pak přidává další a další, už se to nedá unést,“ přirovnávala Američanka bulimii k náročné anabázi.

„Najednou jsem si uvědomila, že je mi zle, že jsem unavená a že se necítím tak silná, jak bych měla být. Znovu se mi vrací stravovací poruchy. Náhle jsem si musela přiznat: »Je to zpátky«,“ popisovala své pocity ve chvíli, kdy ji byla sdělena známá diagnóza.

„Ale sundala jsem tím okamžitě ze sebe velkou zátěž. Jdu krůček po krůčku. Už se cítím mnohem lépe. Trénuji a plánuji se na podzim vrátit do národního týmu. Zase bych ráda závodila, protože mi to přináší spoustu radosti,“ neskrývala úlevu, když šla s pravdou ven a krutou realitu sdělila svému manželovi i dalším blízkým.