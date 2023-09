Šéfové Ústí oblafli fotbalový svět: Původní scénář byl ale ještě drsnější!

Dokonalý podfuk! Třetiligový FK Viagem Ústí nad Labem si zajistil pozornost celého světa díky povedené mystifikaci o koupeném startu pro korpulentního protekčního synáčka, jehož zámožný tatík kvůli němu daroval pořádný ranec za pár minut hry. Prezident klubu Přemysl Kubáň (40) v nedávném rozhovoru pro IDNES.CZ prozradil další kuriózní podrobnosti…

Za takový kousek by se nemusel stydět ani Kazma! Šokující zpráva o angažmá nefotbalisty Martina Podhajského (22) ovšem měla svůj účel. Ústecký klub se totiž rozhodl bojovat proti protekcionismu ve sportovním prostředí. Šéf klubu spolu s parťáky zakládá nadaci »Vykopej se« pomocí které chce upozornit na častý nešvar.

„Překvapilo mě, že se to dostalo až na mezinárodní úroveň. Čekali jsme, že pojedeme po celostátní lince až do jara, kdy (Martin Podhajský) skutečně nastoupí. Vymysleli jsme plno věcí. Teď jsme to museli urychlit kvůli naší nadaci, pojedeme trošku jiným směrem,“ přiznal náhlou změnu kurzu svérázný boss na základě zpětné vazby. Zprvu tak opravdu hodlal procpat protekčního synáčka bez fotbalové praxe do nominace na zápas ČFL.

Drahá auta a arogance ke zbytku kádru

Kubáň a spol. pár dní nazpět oznámili také, že měl zavalitý mladík původně působit coby herec v komediálním seriálu klubových videí v roli nadutého spratka s manýry fotbalové celebrity. „Třeba ještě něco z toho použijeme, ale už určitě ne to, jak jezdí drahými auty na tréninky, jak je arogantní k ostatním hráčům či jak se chová chlapácky k našim hosteskám,“ popsal nápady, kterými zamýšleli v Ústí celý příběh přiživit.

A jak narůstající popularitu zvládá hlavní protagonista příběhu? „Byl hodně překvapený, že se to až takhle chytlo. A my se mu snažíme vysvětlovat, že je teď v podstatě hvězda. Z větší části to přijal,“ řekl na jeho adresu prezident ústeckého klubu. Rovněž prozradil, že během největší vlny zájmu o jeho osobu byl Podhajský ponořen do studia a nebyla s ním řeč, neboť se poctivě připravoval se na důležitou vysokoškolskou zkoušku.

Student práv hrál fotbal jen na počítači, v reálném životě se s míčem nepotkal. Po oznámení fiktivního angažmá Podhajského se pak hovořilo o splnění velkého snu o ostrých startech na hřišti. Je alespoň toto pravda? „Chce hrát, byť ne jako protekční fracek. Smlouvá s námi, ale žádné inkaso směrem do Viagemu není. Každý by si rád zahrál. Vždyť po zveřejnění příběhu se nám ozývalo 7 až 8 lidí denně, i z Afriky, a chtěli nám platit tisíce eur,“ poukázal Přemysl Kubáň, že na místo v sestavě čekají zástupy lidí z celé planety.

Naštvalo mě, že nabídli málo!

Hlavním spouštěčem celé akce byla protekce v mládeži. Ta může odsunout na vedlejší kolej opravdu talentované hráče, kteří za sebou nemají tak ambiciózní a movité rodiče. „S protekcionismem jsme se už setkali. Byly mi nabídnuty peníze za ochranu hráče a za to, že u nás bude. Já odmítl. My jsme ve fotbale noví, ale myslím, že to v něm bude docela běžné. Asi se to bude týkat i jiných sportů. Kde je nabídka, je i poptávka. Tady to tak zřejmě je… Sám mám syna už ve třetím klubu. Vnímám, že některým rodičům na tom záleží víc, než by bylo zdrávo,“ domnívá se Kubáň.

Na otázku, jestli ho toto jednání naštvalo, odpověděl dost svérázně. „Spíš mě rozhořčilo, že za to nabídli málo, milion za rok. Hráč měl být v týmu celou sezonu, ne jen deset minut, které nic doopravdy neovlivní. Celý ročník mít hráče třeba v základní sestavě, to už negativně ovlivníte tým i výsledky. Musel by zaplatit výrazně víc, než nabízel,“ přemýšlel nahlas. Kolik by mu přišlo adekvátní? To neprozradil.

Dle funkcionáře by měl být klub finančně stabilní navzdory převzetí historického dluhu 1,5 milionu korun vůči městu, který prý uhradí zcela bez problémů formou splátek. „Hrajeme s rozpočtem, se kterým bychom zvládli osmé až desáté místo ve druhé lize… I s mládeží by byl rozpočet významně přes dvacet milionů,“ přiblížil výši prostředků, kterými různě disponují lidé napříč celým klubem. Přesto dodal, že je v plánu budoucí posílení rozpočtu či že většinu peněz spolkne hlavně A-tým.

Prezident ústeckého klubu se často natáčí při hazardu: „To je takový náš výstřelek. Mně automaty nevadí. Ne, že bych na nich jako malý hrál, ale tenkrát byly všude. Teď nejsou nikde. Nám všechno připadá zbytečně hyperkorektní, co se děje poslední dobou, proto jsme to tam strčili. Je to můj automat a rekvizita. Chodím se k němu odreagovat. Prohraju litr, nebo mi někdy recepční vyplatí dva tisíce“

„Zároveň jsme si řekli, že budeme dělat marketing jinak,“ popisuje filozofii a strategii klubu. A něco na tom asi bude… Ještě před pár dny by málokterý cizinec věděl o existenci města a malého klubu na severu Čech. Nyní se konečně tým objevil na mapě světové kopané, i když to nebylo zrovna díky sportovním výkonům. Neotřelý marketing pobavil, zaujal i zaskočil natolik, že se FK Viagem Ústí nad Labem na nějakou dobu proslavil na všech kontinentech.