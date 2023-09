Zkušenosti netřeba! Do Martina Podhajského (22) by leckdo nejspíš na první pohled neřekl, že by se měl pyšnit startem v ČFL. FC Viagem Ústí nad Labem mu ale tuto zkušenost umožnilo, za čímž však nestála jeho fotbalová zručnost. Jak klub přiznal, plnoštíhlý klučina hrál kopanou dosud pouze na počítači.

Trio majitelů Přemysl Kubáň, Matěj Svojše a Martin Prokeš, jejichž firma Viagem nedávno koupila ústecký klub za 4 miliony, už úřaduje. Všemožnými způsoby se snaží vyvolat fotbalovou horečku ve městě.

Kupříkladu převezli příznivce mystifikací s novým logem, rozdali tisíc permanentek zdarma, zaměstnali českou vicemiss Valerii Herianovou coby reportérku, do týmu dokonce přivedli ligové mazáky Kučeru, Mareše, Hyčku či Zoubeleho a naposledy angažovali také mladíka s nesportovní figurou kvůli tučnému sponzorskému daru.

Dvaadvacetiletý pořízek se tak nejspíš brzy bude pyšnit startem ve třetí lize! Bizarní událost vyvolala kupu otázek. Jde o další novinářskou kachnu, o hrubé znevážení soutěže nebo o ukázku protekce v českém sportu? Fanoušci se nad angažováním Martina Podhajského dost podivují z naprosto pochopitelných důvodů, neboť jediné zkušenosti s fotbalem sbíral u počítače. Jeho movitý táta však dodal 500 tisíc korun do sponzorské kasy s jedinou podmínkou – syn nastoupí v ČFL minimálně na 10 minut.

„Fotbal nehrál. Co vím, jen FIFU na počítači. Na druhou stranu jsem nikdy neviděl půl milionu se válet na zemi. Když mi ho někdo dá, nechám nastoupit kohokoliv,“ opakuje skrze sociální sítě svérázný klubový boss Přemysl Kubáň. „Martin je student práv a zaměstnanec Viagemu, který pro firmu řeší věci kolem hostesek. Sám říkal, že by si rád zahrál, pak se ozval jeho táta a věci se daly do pohybu,“ prozradil na adresu mladíka Svojše.

Zatímco Prokeš nejspíše pouze naoko nabídku otce odmítal, zbývající dva kolegové ho přesvědčovali, aby ji vyslyšel. „Povedeme 3:0, dáme ho na deset minut do útoku, bude střídat Mareše,“ maloval si prezident klubu. „Půjde na tréninky, připraví se,“ souzněl s ním Svojše. „Jestli je jeho táta takový blázen, že nám dá za deset minut pět set tisíc… Sorry, nemáme žádné sponzory,“ přitakával Kubáň.

Nešlo o vtip či provokaci, ale o realitu. Ústecký klub totiž Podhajského zaregistroval na Fotbalové asociaci České republiky. „Je v plánu, že na podzim začne trénovat. A na jaře, až budeme hrát 7 utkání v řadě doma, opravdu do zápasu zasáhne. S Martinem teď ladíme smlouvu a fanoušci ho uvidí už na našem prvním domácím zápase, zatím jen na střídačce“ ujistil Svojše.

I když se může tento příběh zdát jako smyšlený, obdobných případů lze ve fotbalové historii hledat vícero. Například takový Carlos Henrique Raposo (známý také jako Carlos Kaiser) působil i v předních brazilských klubech, jako je Botafogo, Flamengo, Fluminense či Vasco da Gama, přesto nikdy v životě nenastoupil do žádného zápasu. Pod smlouvou byl také třeba Anthony Pulis nebo Stuart Taylor, kteří také během své kariéry mockrát nekopli do meruny.