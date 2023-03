Hrůza v českém fotbalu: Na silnici vyhasly dva životy! Jaká byla příčina?

Šílené neštěstí. Nijak jinak snad ani smrtelnou autonehodu u obce Povrly nejde popsat. Během tragického momentu zemřel jeden z mládežnických fotbalistů Ústí nad Labem a rodič. Jak dopadli ostatní a co přesně osudovému momentu předcházelo?

Vraceli se z pondělního tréninku s pocitem dobře odvedené práce, ale domů už nikdy nedorazí. Řeč je o členovi fotbalového mančaftu FK Ústí nad Labem ve věkové kategorii U15 a jednoho z rodičů, kteří přišli o život během autonehody na silnici I/62, když se vraceli do Děčína. Osobák se měl podle informací Deníku čelně srazit s kamionem. ,,Celý klub by rád vyjádřil upřímnou soustrast a podporu všem pozůstalým a popřál mnoho sil v těchto těžkých dnech. Myslíme na vás!" vyjádřili se zástupci organizace na Facebooku. S ohledem na věk dítěte a soukromí pozůstalých tým nezveřejnil jména obětí ani žádné bližší informace.

Proč vlastně k osudové situaci došlo? Jeden z přímých účastníků nehody uvedl, že za tragédií mohou být trable se zdravím. „Řidič jel přede mnou a bohužel přišla asi zdravotní indispozice, protože auto náhle vybočilo do protisměru, kde se střetlo přímo s kamionem,“ pověděl účastník nehody na sociálních sítích. „Ten neměl šanci na reakci, mě pak kamion minul o pár centimetrů. Situace na místě byla následně děsivá.“

Se zesnulou fotbalovou nadějí jeli v autě ještě další dva mladíci. Jeden má být podle dostupných zpráv na jednotce intenzivní péče. Stav třetího fotbalisty je prý lepší. Ostatní řidiči se po strašlivém incidentu nevyhnuli sedmihodinovému uzavření silnice. Odloží ústecké mužstvo do patnácti let následující duely? To zatím není jasné.