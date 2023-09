Kauza protekčního synáčka v Ústí: Klub oznámil překvapivé rozuzlení!

Třetiligové Ústí nad Labem minulý týden šokovalo svět. Zavalitý mladík Martin Podhajský (22) hrál fotbal jen na PC, přesto měl obléknout tyrkysový dres v ostrém zápase ČFL. Jeho otec prý slíbil vedení půl milionu korun jako protislužbu. Nyní však klub přišel se zajímavým koncem příběhu!

Severočeský klub se proslavil rychle a dost kuriózně! Sice hraje až 3. nejvyšší soutěž u nás a rozhodně se nemůže, v posledních dnech však plnil sportovní plátky a webové stránky po celé planetě více, než to v poslední době dokázala pražská „S“. Zarážející informace o angažování mladíka s nesportovní figurou a s nulovou fotbalovou praxí zaujala například BBC, SPORTbible, The Sun, Daily Mail a další velká média.

„Jelo to celosvětově, v Itálii či v Srbsku. V Turecku to bylo asi na 10 webových stránkách. Psali nám z tureckých e-mailů, že by si chtěli zahrát v našem klubu. Nabízeli nám za to různé částky," komentoval pro TV Nova poprask a zvýšený zájem o klub Martin Prokeš, místopředseda představenstva FK VIAGEM Ústí nad Labem.

Názory na celou věc se pochopitelně lišily. Někdo klub kritizoval za znevažování soupeřů a regulérnosti soutěže, leckdo měl pochopení s odkazem na podporu klubového marketingu či na špatné financování sportu v dané lokalitě. Jestli kontroverzní angažmá na severu Čech myslí vážně, to potvrdila například Řídící komise pro Čechy, pod kterou spadá ČFL. „Martin Podhajský je členem FAČR od 29. 8. 2023 v klubu FK VIAGEM Ústí nad Labem a.s., hráčem doposud není, ale to už je formalita,“ komentoval situaci příslušný sekretariát, který však této mystifikaci skočil takzvaně na špek jako všichni ostatní.

TV Nova se pak na celou kauzu podívala podrobně a o reakci požádala i štědrého otce a novopečeného fotbalistu. Jenže už ve chvíli, kdy oba na domluvené schůzce chyběli bylo jasné, že na příběhu něco nehraje. A záhy přišlo odhalení, že jde o pouhý podvrh.

Fotbalový tým FK Viagem Ústí nad Labem chtěl podle svého vyjádření upozornit na problematiku bohatých tatínků a protěžování jejich synáčků. Původně chtěl klub s touto báchorkou pracovat dlouhodobě až do jara a sdílet například vykonstruované scénky, ve kterých se bude cvalík chovat jako protekční spratek.

Klubové vedení prý ale vůbec nečekalo, že jejich oznámení vyvolá takový rozruch. Primární účel tohoto snažení již tedy byl splněn, proto se funkcionáři rozhodli jít s pravdou ven a Podhajského stahují z akce mnohem dříve navzdory prvotnímu plánu ještě mnohem dříve.

​„Chtěli jsme upozornit na obecný problém protekce a bohatých tatínků, který je nejen ve fotbale, ale celkově i ve sportu. My jsme se s tím za 2 měsíce působení v klubu setkali několikrát, že za místo v základní sestavě dostaneme nové dresy a vybavení. Tohle byl náš způsob, jak jsme to chtěli demonstrovat,“ ozřejmil Martin Prokeš pravé důvody této habaďůry.

„Oslavujeme, že Martin Podhajský, který měl za úkol vyhajpovat nadaci, jež má pomáhat dětem, co neměly štěstí, uspěl. Celý projekt se tak ukončil o půl roku dřív,“ dodal k marketingovému majstrštyku svérázný předseda představenstva Přemysl Kubáň, který si spolu se zbytkem klubu může za tento nápad, jak poukázat na protěžování dětí zámožných rodičů gratulovat.