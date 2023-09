Ve městě módy se v úterý večer konal dlouho očekávaný zápas Ligy mistrů. Místo krásných fotbalových okamžiků se však už před zápasem mluvilo o něčem úplně jiném. Při návratu do hotelu napadla anglického fanouška Eddieho McKaye (58) skupina mužů s mačetami a zasadili mu bodné rány do zad a ramene.

Čtvrtý tým loňského ročníku anglické nejvyšší soutěže se do základní skupiny Ligy mistrů probojoval po více než dvaceti letech. Proto není žádným překvapením, že se na zápas proti milánskému AC rozhodlo do Itálie vycestovat téměř pět tisíc fanoušků Newcastlu.

Mezi nimi byl také osmapadesátiletý Eddie McKay, který se na utkání jeho oblíbeného týmu vydal se svým synem a kamarádem. Den před zápasem se společně vraceli do svého hotelu, když je po cestě obklíčila skupina osmi útočníků s mačetami. Ty následně skupinku tří mužů napadli a právě nejstarší z anglických fanoušků to odnesl nejvíce.

Muž s tetováním svého oblíbeného týmu schytal dvě bodné rány do ruky a jednu do zad a okamžitě musel být převezen do nemocnice. Jeho syn byl dalším útočníkem v kukle zasažen do hlavy policejním obuškem. Agresoři také všem třem mužům rozřezali jejich dresy.

„Mého strýce třikrát bodli nožem a zůstal na tom dost špatně. Mohlo to ale být mnohem horší. Je v nemocnici a jeho dcera se chystá do Milána, aby mu pomohla dostat se domů,“ řekl synovec pořezaného muže.

„Můj bratranec byl zasažen něčím, o čem si myslí, že to byl policejní obušek, a má tržnou ránu na hlavě. Měli mačetu a tou jim rozřezali dresy Newcastlu,“ dodal.

Oba byli poté převezeni do místní nemocnice. Obzvlášť řezné rány na těle téměř šedesátiletého muže dělaly lékařům velké potíže, nakonec byl ale muž po ošetření ve stabilizovaném stavu. Hned po incidentu bylo také zahájeno pátrání po skupince agresorů.

„K incidentu došlo kolem půlnoci ve čtvrti Navigli, kde se nacházejí bary. Na incident narazila policejní hlídka, která viděla sedm až osm mužů v kuklách. Po těchto osobách stále pátráme,“ stálo ve vyjádření milánské policie.

Kvůli rozřezání dresů je jasné, že za napadením stála fanouškovská rivalita. Italská policie se ale zatím snaží tvrdit, že útok s fotbalem nesouvisel. O loupež však evidentně nešlo, protože napadeným mužům nebylo nic ukradeno.