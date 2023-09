Brankářův gól těsně před koncem. Už jeden dal, ale na kata Juve nemá

Ivan Provedel slaví remízu proti Atlétiku, kterou zařídil svou last minute hlavičkou • ČTK / AP / Andrew Medichini

Ivan Provedel v objetí parťáků po své trefě do sítě Atlétika • ČTK / AP / Andrew Medichini

Blankytně modří měli více ze hry, jenže premiérový gól španělského mladíka Pabla Barriose na evropské scéně po půl hodině předeslal, že to pro Lazio bude těžká šichta

Když se totiž Atlético dostane do vedení, těžko se do precizní obrany vedené slovinským brankářem Janem Oblakem dostává. Co se však nepodařilo zavedeným zakončovatelům v čele s Cirem Immobilem, povedlo se nakonec tomu nejméně očekávanému.

Běžela 95. minuta, zarytí fans Lazia stále doufali v zázrak, když Danilo Cataldi rozehrál rohový kop, který způsobil zmatky ve vápně hostů z Madridu a následný další centr Luise Alberta už našel hlavu neobsazeného Ivana Provedela, jenž si naběhl jako zkušený forvard.

Devětadvacetiletý brankář šel pomoci svému týmu do útoku v závěrečných sekundách, jak se to dělává zcela běžně. Jedinečná obrana kouče Atlétika Diega Simeoneho však v tomto okamžiku nesklapla. „Je to noc, kterou si budu pamatovat po zbytek života. Inspirací je mi náš střelec Ciro Immobile,“ jásal po zápase Provedel, který rozveselil i kouče Maurizia Sarriho.

„O poločase jsme si řekli, že musíme pokračovat a udělat vše pro to, abychom se nestali obětí smůly. A nakonec to vidíte. Našli jsme v závěru řešení,“ pravil trenér Lazia v žertu na tiskové konferenci a dodal, „Ivanův gól znamená důležitý bod, protože jsme jej získali proti favoritům skupiny.“

Pro italského brankáře se přitom nejedná o první trefu jeho kariéry. Když v sezoně 2019/20 hostoval z Empoli v druholigovém celku Juve Stabia, prosadil se v rámci Serie B.

„Byl to hodně podobný gól jako tenkrát ve druhé lize, vyskočil jsem a hlavou to trefil. Fotbal je někdy hlavně o takových momentech. Dal jsem gól v Lize mistrů, na dnešní večer nikdy nezapomenu,“ zářil štěstím gólman, který si musel svou velkou šanci vyčekat. Až v minulé sezoně se totiž stal jedničkou Lazia. Do té doby pendloval mezi provinčními týmy Serie A a celky z nižších soutěží.

Provedel ale není prvním italským brankářem, který skóroval na evropském kolbišti. V sezoně 2006/07 se prosadil v zápase tehdejšího Poháru UEFA mezi Partizanem Bělehrad a Livornem Marco Amelia.

Hořkou zkušenost s gólem soupeřova brankáře mají i Teplice, když v roce 2009 na Stínadlech v kvalifikaci o Evropskou ligu skóroval z penalty nigerijský gólman Vincent Enyama za Hapoel Tel Aviv.

A že v tom Teplice nebyly samy? O rok později Enyama úřadoval dokonce v Lize mistrů, v předkole pokořil Salcburk a v základní skupině pak dokonce Lyon.

Ve skupinové fázi Ligy mistrů Provedel napodobil kromě Enyamy také Sinana Bolata, který v roce 2009 překonal v dresu Standardu Lutych obranu Alkmaaru rovněž v 95. minutě po centru hlavou. I jeho gól znamenal remízu 1:1.

Daleko před zmíněnými pány je však Němec Hans Jörg Butt, který byl znám skvělou kopací technikou. Vždyť za svou kariéru dal dohromady 32 gólů. V Lize mistrů se trefil hned třikrát za tři různé celky (Hamburk, Leverkusen, Bayern Mnichov) a vždy to bylo do sítě Juventusu.

Ani Butt však v jednom ohledu na duo Provedel, Bolat nestačí. Němcovy góly totiž padly vždy z penalty, zatímco gólman Lazia se v úterý stal teprve druhým hrdinou v brankářských rukavicích, který v hlavní fázi Ligy mistrů vstřelil branku ze hry.