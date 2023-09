Hermosová podala trestní oznámení na prezidenta španělského fotbalu: Hrozí mu až čtyři roky za mřížemi!

Předseda španělské fotbalové asociace Luis Rubiales (46) může být odsouzen až na čtyři roky vězení, pokud bude shledán vinným ze sexuálního napadení poté, co na něj ve středu podala trestní oznámení hvězda mistrovství světa Jenni Hermosová (33).

Fotbalový funkcionář a bývalý hráč Luis Rubiales byl v srpnu vyfocen, jak při předávání medailí líbá na rty fotbalistku Hermossovou poté, co Španělsko poprvé vyhrálo ženské mistrovství světa. Hráčka následně prohlásila, že se jí polibek "nelíbil" a že byl nesmyslný. Nyní podala trestní oznámení.

Polibek bez souhlasu může být ve Španělsku považován za sexuální útok a hrozí za něj trest odnětí svobody na jeden až čtyři roky. Soudce však může tento trest snížit a místo toho udělit pokutu, což by znamenalo, že i kdyby byl Rubiales obviněn a shledán vinným, mohl by se vězení vyhnout.

Soud má nyní dva měsíce na to se rozhodnout, jestli případ přijme, nebo ne. Pokud ano, Rubiales i Hermosová by byli předvoláni k podání svědectví. Nejprve by vypovídala španělská fotbalistka a následně by se obviněný Rubiales mohl obhajovat.

Prezident španělského fotbalu už pět dní po finálovém utkání čelil výzvám, aby odstoupil ze své funkce. Na následné tiskové konferenci však překvapivě prohlásil, že zůstává i přes to, že se fotbalová asociace za jeho chování omluvila a nazvala ho neodpustitelným. FIFA mu však činnost dočasně zastavila.

Následně také řekl, že předloží novou vylepšenou smlouvu trenérovi Jorge Vildovi. Ten jeho projevu tleskal a možná i kvůli tomu byl před pár dny ze své pozice odvolán. Na lavičku se tak posadí Montse Toméová, která bude první ženou na pozici trenéra španělské ženské reprezentace.

Obviněný Rubiales má však také pár podporovatelů. Postavilo se za něj několik známých osobností španělského fotbalu a také jeho matka, která se na protest zavřela v kostele a držela hladovku. Po dvou dnech jí však musela odvézt sanitka kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu.