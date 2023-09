Sestra české fotbalové hvězdy Schicka: Velká oběť kvůli dokonalé postavě!

Zatímco její bratr Patrik (27) si vydobyl hvězdné renomé ve světě fotbalu, ona září na modelingové scéně. Ale za jakou cenu... Kristýna Schicková (29) nedávno promluvila, co všechno musí kvůli okouzlující kráse podstupovat. A nutno říct, že kvůli své kariéře toho nemálo obětovala!

Co mají sourozenci Patrik a Kristýna Schickovi společného kromě příjmení? Železnou vůli! Mladší z rodinné dvojice už vyhlíží návrat do zápasů poté, co musel více než půl roku pauzírovat kvůli zranění. Jeho sestra pro změnu přináší velkou oběť v rámci své kariéry modelky. Co přesně? O tom se nedávno rozpovídala v rozhovoru.

Matka Eliota (3) a Liama (1) totiž vůbec nevypadá na to, že by měla za sebou dva porody. „Sama tomu nemůžu uvěřit, jaké jsem měla po tom druhém těhotenství štěstí, že jsem se dostala fakt rychle zpět do formy,“ vyprávěla Kristýna pro eXtra.cz. „Víceméně hned po čtyřech dnech v porodnici jsem byla zpět na své váze s plochým břichem,“ dodala. Dokonalá postava ale není zadarmo.

„Už několik let jedu přerušovaný půst. První jídlo mám až kolem oběda, to si dám plnohodnotné jídlo, klidně meníčko, předkrm, polívku, hlavní jídlo a dezert. Pak nejím až víceméně do šesté hodiny do večera, to si dám opět plnohodnotnou večeři a pak zase až další den,“ popsala půvabná modelka a pokračovala. „Tohle na mě funguje, mám to potvrzené i z genetických testů. Moje tělo je takhle v nejlepší formě. Už se tím řídím asi 10 let,“ doplnila. Stejně jako fotbal jejího slavného bráchy, i modeling vyžaduje pořádnou dávku disciplíny.