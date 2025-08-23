SESTŘIH: West Ham - Chelsea 1:5. Diouf asistoval, ale Hammers začali sezonu hrozivě
Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem v sestavě podlehli v londýnském ligovém derby doma Chelsea vysoko 1:5. Po dvou kolech mají skóre 1:8 a zažívají nejhorší start do soutěže. Už v šesté minutě se trefil Lucas Paquetá po asistenci El Hadjiho Malicka Dioufa, ještě před přestávkou ale stav obrátili Joao Pedro, Pedro Neto a Enzo Fernández. Ve druhé půli zpečetili výhru vítěze letního mistrovství světa klubů Moisés Caicedo a Trevor Chalobah.
Důležitým momentem ve svižném utkání byl odvolaný druhý gól West Hamu za stavu 1:1. Videorozhodčí totiž odhalil, že před Füllkrugovým zásahem byl jeden z jeho spoluhráčů v ofsajdu. Místo toho se o chvíli později na opačné straně prosadil Neto.
Souček, který při úvodní porážce se Sunderlandem naskočil až na posledních 20 minut, tentokrát střídal v 70. minutě už za konečného stavu. Vysoké prohře domácích nezabránil ani El Hadji Malick Diouf, jenž po letním přestupu ze Slavie znovu odehrál celé utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chelsea
|2
|1
|1
|0
|5:1
|4
|2
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Tottenham
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|3
Sunderland
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|5
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|6
Nottingham Forest
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|7
Leeds
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Fulham
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|9
Brighton
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|11
Newcastle
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|11
Aston Villa
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|13
Crystal Palace
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|14
Manchester Utd.
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|14
Everton
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|16
Bournemouth
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|17
Brentford
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|18
Burnley
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|19
Wolves
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|20
West Ham
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup