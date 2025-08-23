Uchenna jako stroj: odehrál 941 minut. Haraslínovy detaily i postřehy experta
Má pracovní nasazení 10/10. A to nejen podle čísel. Z Emmanuela Uchenny, jednadvacetiletého stopera, se stává železný muž, držák sparťanské defenzivy. „Mám na něj jen slova chvály,“ uvedl trenér Brian Priske, jenž ho nasadil zatím do všech deseti soutěžních utkání v základní sestavě. „Líbí se mi, že je konzistentní,“ poznamenal expert Roman Polom pro deník Sport.
Sparta od startu této sezony jede v režimu dva zápasy za týden. Střídá představení na domácí a evropské scéně, cestovala už do Kazachstánu nebo Arménie. To dá zabrat. Proto trenér Brian Priske řeší s početným realizačním týmem strategii, jak rotovat sestavou.
Už došlo na kapitána Lukáše Haraslína, klíčového středopolaře Kaana Kairinena nebo Jana Kuchtu, hrotového útočníka číslo jedna. Byť to největší hvězdy mužstva koušou možná složitě, musejí zkrátka ustoupit plánům ohledně rozložení fyzické zátěže.
Přesto existují dvě jména, která mají v tomto ročníku dosud stoprocentní bilanci. Že Peter Vindahl vstřebal všechny odehrané minuty, překvapí málokoho. Pozice dánského gólmana je neotřesitelná. Tak to je, Priske mu vyslovil absolutní důvěru. Druhým mužem je Emmanuel Uchenna, kterému uvolnil místo na pozici pravého stopera Martin Vitík, aktuálně hráč italské Boloni.
„Za poslední měsíce se ohromně zlepšil, dělá velké pokroky,“ líčil Priske. „Na tréninku pracuje skvěle, snaží se učit všechny aspekty, které chceme přinášet do hry, a to jak v defenzivě, tak v ofenzivě,“ doplnil.
Nigerijský stoper absolvoval v deseti soutěžních utkáních dohromady 941, což je suverénně nejvíc ze všech hráčů mimo brankáře. Druhý