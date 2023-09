Letenské čeká ligový šlágr s Plzní, ovšem bez Krejčího: Kápo sedí, Sparta v šedi

Po pražském derby, které se zvrhlo v přehlídku odpornosti, přichází další ligový šlágr. Sparta tentokrát vyzve rozjetou Plzeň (18:00, O2 TV Sport), musí se ale obejít bez kapitána Ladislava Krejčího (24).

Horkokrevný »Krejda« byl před týdnem vyloučen za nechutnou šarvátku se slávistou Bořilem. Ten následně dostal od disciplinární komise stopku na čtyři zápasy, zatímco sparťanský lídr vyvázl s polovičním trestem. První ze dvou utkání si navíc Krejčí odstál už ve středečním poháru proti Líšni (1:0), kde by stejně dostal volno. V tom druhém mači ale bude jeho přítomnost rudým sakra chybět!

Velké oslabení

Potvrzují to i čísla, která dal Blesk dohromady. Od loňského příchodu trenéra Priskeho to Letenským v lize šlape mnohem lépe, když má »kápa LK37« na hřišti – častěji skóruje, méně gólů inkasuje, a hlavně získává průměrně více bodů! „Pro Spartu je to velké oslabení. Všichni vidí, v čem je Krejčího síla,“ bojí se další šedi i slavný Horst Siegl.

Uskáčou je?

Jedním z faktorů, kde přednosti 191 cm vysokého Krejčího nejvíce vynikají, jsou standardní situace. A Sparta to moc dobře ví. „Proti Plzni musíme přidat více fotbalu než na Slavii, a hlavně ubránit velmi nebezpečné standardky soupeře. Mají šikovné hráče, do útoku jsou strašně nebezpeční!“ vypočítává trenérský asistent Luboš Loučka. Zvládnou rudí velkou bitvu i bez kapitána?

Koubek roztančil Viktorii a trumfl Vrbu

Tuctová série? Ano, i tak se šňůra dvanácti vítězství dá nazvat. V Plzni ale nyní raději používají slovo »rekordní«! Soubor nového trenéra Miroslava Koubka (72) totiž od startu srpna jen vyhrává a vyhrává. Dokonce tak moc, že už překonal dosavadní klubové maximum z podzimu 2010 pod taktovkou Vrby!

Jeho Viktoria tehdy zvládla 11 utkání za sebou (9 v lize, 2 v poháru), Koubek si to pro změnu rozdělil rovnoměrně mezi domácí soutěž a Konferenční ligu. I proto teď Západočeši jedou na Letnou plní sebevědomí. „Nebudeme se schovávat, budeme chtít hrát náročný fotbal. Na zápas se moc těšíme, po té vítězné sérii to ani nemůže být jinak,“ usmívá se nejstarší kouč v lize.

Šlágr píská »odpadlík» Pechanec

Prostředí českého fotbalu ho natolik zmohlo, že před dvěma lety oznámil konec kariéry. V létě se ale sudí Ondřej Pechanec (36) vrátil a teď si »odpadlík« střihne na Letné ligový šlágr. Jestli to ale na konci roku 2021 zabalil kvůli přehnaným emocím, které na něj aktéři zápasů chrlili, moc si po comebacku nepomohl.

Minulý víkend totiž jako čtvrtý rozhodčí asistoval u vřavy v derby, a právě na jeho popud dostali červenou asistenti trenérů Řehák s Barankem. Tentokrát se všichni modlí, aby to bylo v naprostém klidu. „Doufám, že zápas s Plzní nebude podobný jako derby se Slavií. Setkají se dva týmy hrající ve velké fazoně a myslím, že to bude krásný zápas,“ přeje si asistent kouče Letenských Loučka.