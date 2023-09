»Kmotr« Hadamczik pokračuje ve vedení hokeje v Králových praktikách: Polibte prsten!

Držte hubu a krok! Alois Hadamczik (71) se mohl v hokejovém svazu zbavit kostlivců ve skříni po předchůdci Tomáši Královi (59). Ale také Lojzovi se loajalita podřízených zamlouvá.

Výkonný výbor s novým prezidentem na zářijovém jednání v tichosti odklepl pár změn ohledně svého fungování. Hadamczik a spol. se mohli zbavit bodu, který z členů řídícího hokejového orgánu dělá kývače s ústy na zámek.

„Členové VV ČSLH dodržují zásady loajálnosti s prohlášením prezidenta ČSLH či pověřené osoby, pokud nejsou v přímém rozporu s činností VV ČSLH nebo se Stanovami ČSLH,“ psalo se v dokumentu schváleném v srpnu 2021 ještě Královými poddanými.

Bývalému reprezentačnímu kouči z Kravař ve Slezsku se »líbání prstenu« nejspíš zalíbilo natolik, že tuhle mafiánskou praktiku nevymazal. Naopak přidal do statutu nařízení ohledně podpisů důležitých svazových listin. Propisku smí vzít do ruky jen on a generální sekretář Jan Černý, jehož úřad celkově posílil.

Okradený Bříza

Hokejoví vládci zvedli ruku (co taky jiného mohli dělat, že?) i pro nové vymezení Hadamczikových kompetencí ve funkci prezidenta. »Had« se tak zbavil rozhodčích a naopak převzal po viceprezidentovi Petru Břízovi (58), který byl špičkovým gólmanem, řízení brankářů či konečné slovo v návrzích na členy síně slávy.

Kvůli čemu musí mlčet?

Deset členů drží jazyk za zuby, i když by se nejraději ozvali, co ten jedenáctý – prezident ČSLH – zase vypustil z pusy. Za Krále jako za Hadamczika. Blesk v nadsázce vybral tři šéfovy výroky, které před kritikou chrání svazové nařízení.

»Zůstaňte doma kvůli dědovi!«

Prezident při posledním veřejném vystoupení nabádal mladé talenty, ať neprchají do ciziny: „Buďte doma, bude se na vás chodit dívat děda!“ Co by na to asi řekl člen VV Jaromír Jágr (51), který se vydal z Kladna za slávou do Pittsburghu?

»Stačili by tři cizinci«

Hadamczik rovněž propálil, že svaz uvažuje o omezení počtu zahraničních posil v extralize: „Úplně by stačilo, kdyby byli jen tři cizinci.“ Proč mlčí Marek Chmiel, jehož Třinec jich má na soupisce 10, i hradecký Aleš Kmoníček s osmi?

»Jdeme po funusu«

Hlava hokejového hnutí už před volbami tepala do Králových lidí, kteří stejně Lojzovi vesměs zůstali. „Jdeme po funusu, deset let jsme zazdili,“ hřímal v televizní debatě. Tehdejší oponenti? Nynější podřízení Jiří Šlégr (52) či Bedřich Ščerban (59). Ale raději pst!