Plekanec jako kouč vyučí i šéfa Jágra: Budu ti velet!

Říká se, že Česko má deset milionů trenérů. Kde se berou? V Kladně! Důkazem budiž kapitán hokejových Rytířů Tomáš Plekanec (40).

Kladenský tým v extralize vede ofi ciálně kouč Otakar Vejvoda (51) s asistentem Skrbkem, nedávno přispěchal se svou troškou do mlýna slavný odchovanec Jakub Voráček (34). Splnil přání majitele Jaromíra Jágra (51), který s výjimkou posledního zápasu také stojí na střídačce. To je mela, co?

Víte, že… Hokejový svaz Tomáši Plekancovi odpustil při studiu licence A, že zatím není aktivní trenér, jak vyžadují řády.

První ve třídě

A co nevidět by se mohl zapojit do trenérské práce i Plekanec, centr první formace Rytířů! „Po dvaceti letech ve škole a zase první ve třídě,“ smál se »Pleky «, když dorazil do univerzitní posluchárny na sportovní fakultě. Borec s 1001 startem v NHL vyměnil ledovou plochu za škamna kvůli studiu nejvyšší trenérské licence. „Moje kariéra nebude trvat do padesáti. Takže trénování je něco, co by mě do budoucna bavilo,“ uvažoval loni, když školil malé bruslaře.

Až se otec čtyř dětí vyučí řemeslu, může nastat paradoxní situace, že Jágr bude šéfovat Plekancovi v kanceláři a Plekanec Jágrovi na ledě. Budeš poslouchat, Jardo?!