Sedlák o Jágrovi: Respekt. Přehled, dlouhé ruce… Góly? To už asi nestihnu

Váš druhý gól, kdy vám nahrával Tomáš Hyka, vypadal vyloženě lahůdkově. Počítal jste s tím, že při akci dva na jednoho vy budete střílet?

„Jo, už jsme s Tomášem takhle pár gólů dali. Vím, že mi bude nahrávat i jak mi to pošle. Dá se říct, že jde o secvičenou spolupráci.“

Po příletu z Philadelphie jste několikrát opakoval, jak doufáte, že budete ještě lepší. Už se tenhle progres ve vašich očích dostavil?

„Myslím, že jo. Hraju lépe v obraně, věci lépe čtu. Už minule proti Hradci jsem se cítil dobře, předtím to nebylo ono ani z pohledu celé lajny. Teď myslím, že dobrý, šance máme ještě na víc gólů. Je nebezpečný, že když máte trochu víc času, začínáte moc vymýšlet. Říkali jsme si, že potřebujeme hrát víc přímočaře a tlačit se do střel, než pořád někoho hledat.“

Jasně, ale poručte si, když najednou v hlavě naskočí, že by to šlo do prázdné, co?

„Pár takových věcí tam v minulých zápasech bylo, že jedeme dva na jednoho. Normálně bych střílel, ale hledám nahrávku, protože je tam víc času, než jsem byl zvyklý.“

Dvakrát za jeden týden jste si zahrál proti Jaromíru Jágrovi. Schválně, jaký ve vás zanechal dojem?

„Přišlo mi, že teď měl puk trochu méně, než když jsme hráli u nich. Ale nevím, spíš jsem chodil na jinou lajnu, tak jsem si toho nevšímal tolik. Když dostane puk ve středním pásmu, je pořád šikovný, dokáže projet, i když to není v nejvyšší rychlosti. Má přehled, dlouhé ruce, udělá kolem vás dlouhou kličku. Pořád je nebezpečný.“

A co s vámi dělá, když slyšíte, že v kariéře nastřílel 1 098 gólů?

„Neskutečný číslo!“

Aby se na něj pomalu složil celý jeden tým, co?

„A možná by to pořád bylo málo. On je hrající legenda, je neuvěřitelné, co ve svém věku předvádí. Velký respekt za to.“

Zkusil jsem podle stejných kritérií spočítat, kde jste vy. Máte 127 gólů, co s tím?

(usměje se) „Mě zabrzdily trochu ty tři roky v AHL, kde moc gólů nebylo. No, vlastně v NHL taky ne. Pojďme si to na rovinu říct, už asi nemám šanci ho honit.“

Jen tak pro zajímavost jsem hodil pak ještě trojčlenku. Pokud byste měl stejné tempo, potřeboval byste hrát hokej ještě 76 let. Hezké, ne?

„Spíš moc ne. (směje se) Prostě se tam nedostaneme.“

Ještě k zápasu. Na co bylo důležité se proti Kladnu soustředit?

„Věděli jsme, že jsou nebezpeční v útočném pásmu, tam Kladno hraje dobře. Nechtěli jsme hlavně dostat první gól jako u nich, aby z toho nebylo nějaké větší drama. Naštěstí jsme dali tři góly a pak si to pohlídali.“

Vedli jste 3:0, Kladno stáhlo na 3:2. Vážně se nedostavily žádné obavy?

„Když nám dali druhý gól v přesilovce a vedli jsme jen o jeden, nepříjemné to bylo. Ale zase jsme věděli, že góly jim tam padly z nějakých našich chyb, my jim šance dovolili, nezačali nás úplně přehrávat. Řekli jsme si, že se musíme vrátit na začátek zápasu, trochu víc zase začít makat, puky dávat k nim do pásma a hrát tam. To jsme posledních deset minut myslím už zase dělali.“