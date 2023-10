Americký fotbal jako animák: Alternativní vysílání přeneslo NFL do Příběhu hraček!

Vzhůru do nekonečna a ještě dál! Nedělní zápas v londýnském Wembley mezi Atlanta Falcons a Jacksonville Jaguars sledovali televizní diváci tradičně či netradičně v rozšířené realitě. Mohli se tak přenést do Andyho pokoje, tedy do virtuálního prostředí Příběhu hraček, kde rozkošně pobíhaly stylizované animované postavičky hráčů v reálném čase.

Streamovací služby ESPN+ a Disney+ k příležitosti konání NFL London Games 2023 uvedly mimořádnou relaci Toy Story Funday Football, která přináší svěží vítr do oblasti zábavy a sportu. Primárním cílem tohoto zdánlivě prazvláštního snažení je přilákat převážně mladší diváky k americkému fotbalu, případně k jakémukoliv jinému sportu.

Část fanoušků v tuto neděli objevila nevšední kouzlo alternativního vysílání, objemové animace a rozšířené reality. Prostřednictvím technologie Motion Capture a dalších vizuálních efektů tak na všechny zvědavce dýchla obří nostalgie spojená s populárním animovaným snímkem Příběh hraček (1995).

Jako mávnutím magického proutku se tak diváci ocitli v Andyho pokoji, do kterého jen přibylo fotbalové hřiště navíc. Po něm v průběhu zápasu roztomile pobíhaly stylizované postavičky jednotlivých hráčů Atlanta Falcons a Jacksonville Jaguars, které jakoby z oka vypadly originálním charakterům ze zmíněné filmové série. Sportovci pak na sobě měli pokročilé snímače pohybu, díky nimž se jejich počínání promítalo v reálném čase do vymodelovaného 3D světa.

Je to potom již podruhé, co se uskutečnilo alternativní animované vysílání s využitím amerických pohádkových postaviček od Disneyho / Pixaru. Letos v březnu stanice ESPN alternativně odvysílala relaci NHL Big City Greens Classic během zápasu mezi Washington Capitals a New York Rangers, která využívala stejnou technologii od společnosti Silver Spoon Animation.