Jágr o Voráčkovi: Už v Praze řídil přesilovky… A co jejich přestřelka?

Jakub Voráček na střídačce Rytířů? Jak to celé vzniklo? Byl to nápad majitele Jaromíra Jágra. „Celkově mi to dává smysl,“ vysvětluje legendární útočník pro web iSport.cz, který chtěl posilnit trenérský štáb. Už když spolu s další kladenskou ikonou hráli na domácím šampionátu v Praze v roce 2015, viděl, jak mladší spoluhráč umí dirigovat přesilové hry… A co nedávná mediální přestřelka kvůli Jalonenovi? „Přece nebudu naštvaný na někoho, že má jiný názor,“ vysvětluje.