Beckham o konfliktu s legendárním Fergusonem: Málem jsem se s ním porval!

Jako jeden z nejlepších fotbalistů vůbec. Přesně tak se do fotbalové historie zapsal legendární David Beckham (48), který svým sportovním umem uchvacoval fanoušky napříč celým světem. Jeho hvězdná kariéra odstartovala v dresu Manchesteru United, kde zářil pod taktovkou respektovaného kouče Sira Alexe Fergusona (81). Ne vždy to ale mezi nimi bylo ideální. Nyní Beckham zavzpomínal na období, kdy to mezi nimi pořádně jiskřilo...

Na tuhle životní kapitolu David Beckham zrovna nevzpomíná s láskou. Bývalý kapitán anglické reprezentace se v nové dokumentární sérii od Netflixu rozpovídal o konfliktu mezi ním a někdejším trenérem Manchesteru United Sirem Alexem Fergusonem. Slavný kouč po něm tehdy mrštil kopačku!

Ke kontroverznímu momentu došlo v roce 2003 po zápase pátého kola FA Cupu proti Arsenalu, ve kterém „Rudí ďáblové“ padli 0:2. Fergusonovi vadilo, že Beckham před jedním z inkasovaných gólů neuhlídal hráče. „Přišli jsme do šatny a kouč zuřil. Viděl jsem mu to ve tváři,“ řekl někdejší hráč AC Milán či Realu Madrid v dokumentu. „A když jste viděli, že se Ferguson tvářil tak, jak se tvářil, rozhodně jste nechtěli být v jeho blízkosti. Nikdo se neumí tvářit tak naštvaně jako on, věřte mi,“ dodal.

Spoluhráči ho museli držet

Po Fergusonově nechvalně známém „fénu“ se Beckham neudržel a začal sprostě nadávat. „Šel jsem zpět k němu a řekl jsem mu, že s ním nesouhlasím a začal jsem k*rvovat. Pak jsem viděl, jak je trenér ještě víc rozčílený a pomyslel jsem si, že tohle jsem fakt neměl říkat. Myslím, že jsem byl až moc vulgární,“ uznal Beckham. Jakmile skončil se svým proslovem, Ferguson po něm mrskl kopačku. To bylo na něj příliš. „Šel jsem po něm, kluci mě museli držet,“ prozradil vyostřený detail. Později byl někdejší skvělý fotbalista viděn na tréninku se zraněným okem, tudíž mušku měl Ferguson přesnou.

Čí byla vlastně ona kopačka? Bývalého útočníka a trenéra Manchesteru Ole Gunnara Solskjaera (50). „Po každé prohře jsme tehdy sundali kopačky a čekali, co nám trenér řekne. On ale tehdy začal řvát na Davida, který mu odvětil, ať se podívá na videozáznam z duelu. Ferguson mu řekl, že nepotřebuje žádné zasr*né video, protože to viděl na vlastní oči. Pak už jsem jen viděl, jak má kopačka letí vzduchem,“ přiblížil Solskjaer. Spousta lidí by si mohla pomyslet, že tímhle spolu oba skončili. Opak je ale pravdou. „Měli jsme špatné momenty, ale i přesto jsem Fergusona vždy miloval,“ uvedl Beckham.