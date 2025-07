Olympijská mise startuje. Po zklamání z MS touží české hokejistky po odvetě

V dubnu opouštěly led budějovické arény smutné, o tři měsíce později se znovu sešly s novou motivací. České hokejistky ve středu odstartovaly první kemp před únorovými olympijskými hrami, pod pěti kruhy nebudou chybět podruhé v řadě. „Je to jedna z největších sportovních událostí na světě, pokud ne vůbec největší. Pro náš sport je to vrchol. Není pochyb, že to bude speciální příležitost,“ říká hlavní trenérka Carla MacLeodová. Do přípravy povolala opory i talentované hráčky z reprezentační osmnáctky.