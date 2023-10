Šampion Kostomarov dojal fanoušky: Ukázal zásadní krok!

Dělá velké pokroky. Roman Kostomarov (46), slavný ruský krasobruslař, který přišel o končetiny, se učí žít nový život s protézami. Na nové nohy si už zvykl, ale nyní se svým sledujícím na sociální síti pochlubil dalším kouskem. Vůbec poprvé totiž ukázal, jak vypadá jeho protéza ruky!

Ve sportovním světě by mu mohl leckterý umělec na bruslích závidět. Aby ne, když získal zlato na olympiádě a vydobyl si patřičné renomé. Přesto si ale momentálně krasobruslař Roman Kostomarov ze všeho nejvíc váží věcí, které jsou pro mnohé samozřejmostí. Jako například běhat či hýbat prsty na ruce. Moskevskému rodákovi totiž vlivem těžkého zápalu plic museli doktoři začátkem tohoto roku amputovat části všech končetin.

V současné době už je ale Kostomarov z nejhoršího venku. Na instagramu se dokonce pochlubil videi, kde běhá společně se svou milovanou manželkou a bývalou krasobruslařkou Oxanou Domninovou (39) či plave v bazénu. Po protézách dolních končetin přišla na řadu i ruka.

Konkrétně ta pravá. Co s ní už dokáže? To předvedl v nejnovějším videu. Dvojnásobný účastník ZOH se s novou rukou naučil psát i kreslit! A nejde mu to vůbec špatně. „Máma. První slovo, které jsem napsal v mém novém životě,“ připsal Kostomarov pod dojemný příspěvek, ve kterém kromě zmíněného slova nakreslil i usmívající se srdce. Hvězdný sportovec tak opět dokázal, že je velkým bojovníkem, který nic nevzdává.