Sparťany naštval levný odchod srdcaře. Cenovka 100 milionů, a prodal se za dvacet... Proč šel tak LACIno?

Sami mají málo a ještě rozdávají. Fanoušci Sparty si živě vybavují mrtvolný finiš minulé sezony a litují odchodu Qazima Laciho. Považovali ho ze jednoho z mála srdcařů, který se na to nevykašlal.

Na kličkovanou, kterou Albánec rozložil obranu »rudých býků« a dal třetí gól Sparty v LM proti Salcburku (3:0), se nedá zapomenout! Nejen tenhle moment Qazima Laciho (29) z loňského září z něj udělal miláčka Letné. „Pouštíme největšího dříče a srdcaře,“ stěžuje si pod zprávou o přestupu Laciho do Rizesporu na síti X jeden z fanoušků. „Tohle mě hodně bolí,“ přidává se další.

„Děkuji za každou sekundu strávenou ve Spartě. Všichni byli skvělí, nezapomenu na úchvatnou atmosféru, jakou vytvářeli fanoušci každý zápas,“ loučil se s Letnou Laci. Podle webu Transfermarkt má hodnotu zhruba sto milionů korun, do Rizesporu však odešel jen za 20. Proč? V ceně se odráží blížící se konec jeho smlouvy ve Spartě, výkonnostní pokles celého týmu z letošního jara i věk nedaleko třicítky. Za Spartu dal ve 113 zápasech jen šest gólů. Navíc přišel zdarma jako volný hráč, takže nižší cena při prodeji tolik nebolí.

Další »v akci«

Jak Blesk psal dva měsíce zpět, hráči Sparty se teď za slušné ceny budou prodávat jen těžko. Na řadu přicházejí »akce«: Mimo tým je Nor Solbakken, který by po slevě 50 % mohl za zhruba 30 milionů korun odejít do Legie Varšava. Karabec byl pro změnu drahý pro Hamburk, i tady se jedná o slevě. Budoucnost mimo Spartu řeší také Tuci a exreprezentant do 21 let Sejk. Po konci smlouvy odešel Wiesner. Filip Souček pláchl zadarmo do Prešova, Uhrinčat už pomohl Hradci k remíze v Edenu… Jediný Martin Vitík se prodal do Boloni za 370 milionů – nečekaně vysokou cenu.